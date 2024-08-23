أسعار الذهب في مصر الان خلال 24 ساعة وسط تراجع لعيار 21 قيراط

الرياض - أميرة القحطاني - آخر أسعار الذهب بدون مصنعية 2024 الان، مع بداية التعاملات صباح يوم الجمعة الموافق الثالث والعشرين لشهر أغسطس سجلت الأسعار إنخفاضاً خلال الـ 24 ساعة الماضية فيما يخص قيمة معظم الأعيرة المتداولة وأبرزها جرام عيار 21 ليصل إلى نحو 3455 جنيه مقارنة بـ “3447” جنيه أمس الخميس، وكانت الأونصة تراجعت قليلاً على المستوى العالمي مؤثرة على أسعار السوق المصري مع سطوع قوة الدولار الذي يشهد رحلته الارتفاعية، ويحرص العديد من المقبلين على الزواج على معرفة أسعار الذهب اليوم باحثين عن مصدر موثوق لأسعار الذهب الحالية، لذلك يخصص موقع الخليج 365 هذه الخدمة لأستعراض اسعار أعيرة الذهب بشكل لحظي خصوصا عيار 21 بالاضافة الى جنيه الذهب.

انخفاض الذهب في مصر

لمس الذهب انخفاضا طفيفا بين أعيرة الذهب عل مدار تداولات يوم أمس الخميس مع تدهور إجمالي قدره 2 جنيه مصري لعيار 21 وبمقدار 2.2 لعيار 24 وحوالي 1.8 لعيار قيراط 18 من الذهب.

كجزء من تقديم الخدمات الشاملة بشكل يومي حرصنا بتاريخ 23 أغسطس 2024 على مشاركة أسعار الذهب الآن في مصر من خلال صفحة أسعار الذهب المُحدثة عبر موقع مصرف فايف misr5 com حيث يستمر البحث عنها لشراء بعض الذهب او بيعه حيث ان ذلك المعدن الجميل يتركز اهتمام المصريين حوله للاستثمار والتربح منه، ولذلك نرصد آخر سعر الذهب بالمصنعية وبدون في الوقت الحقيقي.

سعر الذهب في مصر الان

الان سعر الذهب يوم الأحد حتى وقت النشر للبيع والشراء عيار 21 و 24 بالمصنعية.

سجل عيار الذهب 21 في محلات الذهب 3,455 جنيه مصري للشراء، مقابل 3,445 لعملية البيع

وتداول عيار 24 عند سعر 3,949 للشراء، مقابل 3,937 جنيه مصري للبيع.

ونقص عيار 18 في المحلات ليكون 2,961 جنيها للشراء، مقابل تسجيل سعر 2,953 للبيع

سعر عيار 14 اليوم في مصر بلغ 2,303جنيه للشراء مقابل 2,297 جنيه للبيع

سعر عيار 14 اليوم في مصر بلغ 2,303جنيه للشراء مقابل 2,297 جنيه للبيع وأخيرا، سجل سعر جنيه الذهب اليوم 27,640 جنيها مصرياً بعد تراجعه بمقدار 40 جنيه على مدار يوم الخميس في سوق الصاغة، وهذا السعر غير شامل مصنعية أو ضريبة أو دمغة.

جدول متوسط أسعار الذهب بدون مصنعية

يمكن البحث في أسعار الذهب بدون مصنعية من الجدول التالي خلال تداولات اليوم الأحد 23 أغسطس 2024 ضمن آخر تحديث.

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 21 بيع 3,445 شراء 3,455 عيار 24 بيع 3,937 شراء 3,949 الجنيه الذهب بيع 27,560 شراء 27,640 عيار 18 بيع 2,953 شراء 2,961 عيار 14 بيع 2,297 شراء 2,303

يلاحظ ان أن هذه الأسعار تمثل متوسط أسعار الذهب في محلات الصاغة دون احتساب المصنعية، تتراوح المصنعية لعيار 21 عادة من 14% حيث تبلغ حوالي 7.45 جنيها مصريا، أما بالنسبة لجرام الذهب عيار 18 فتصل تكلفة المصنعية إلى نحو 11.18 جنيها، علماً هذه تلك القيم تشمل الضريبة المصافة وأتعاب محل الصاغة ومن المعتاد ان تختلف من محل لآخر.