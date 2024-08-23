تعرف على أسعار الدواجن اليوم 23 أغسطس

الرياض - أميرة القحطاني - استقر سعر الدواجن داخل البورصة وذلك من خلال تعاملات اليوم حيث وصل سعر الدواجن البيضاء اليوم إلى 68 جنيه بينما وصلت إلى المستهلك بسعر 75 جنيه.

أسعار الدواجن

جاءت كالتالي:

سعر الدواجن الأمهات:

وصل سعر الدواجن الأمهات اليوم إلى 64 جنيه بينما وصلت إلى المستهلك بسعر 74 جنيه.

سعر الدواجن الساسو:

بلغ سعر الدواجن الساسو اليوم نحو 86 جنيه بينما وصلت إلى المستهلك بسعر يترواح ما بين 95 و 96 جنيه.

سعر الدواجن البلدي:

وصل سعر الدواجن البلدي اليوم إلى 110 جنيه بينما وصلت إلى المستهلك بسعر 115 جنيه.

سعر البيض اليوم