تعرف على أسعار الدواجن اليوم 23 أغسطس

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الرياض - أميرة القحطاني - استقر سعر الدواجن داخل البورصة وذلك من خلال تعاملات اليوم حيث وصل سعر الدواجن البيضاء اليوم إلى 68 جنيه بينما وصلت إلى المستهلك بسعر 75 جنيه.
أسعار الدواجن
جاءت كالتالي:
سعر الدواجن الأمهات:
وصل سعر الدواجن الأمهات اليوم إلى 64 جنيه بينما وصلت إلى المستهلك بسعر 74 جنيه.
سعر الدواجن الساسو:
بلغ سعر الدواجن الساسو اليوم نحو 86 جنيه بينما وصلت إلى المستهلك بسعر يترواح ما بين 95 و 96 جنيه.
سعر الدواجن البلدي:
وصل سعر الدواجن البلدي اليوم إلى 110 جنيه بينما وصلت إلى المستهلك بسعر 115 جنيه.
سعر البيض اليوم
- وصل سعر كرتونة البيض البلدي اليوم إلى 160 جنيه بينما تصل إلى المستهلك بسعر 170 جنيه.
- بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم نحو 159 جنيه بيتما تصل إلى المستهلك بسعر 169 جنيه.
- وصل سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم إلى 158 جنيه بينما تصل إلى المستهلك بسعر 168 جيه.
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