سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 23 أغسطس 2024

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الرياض - أميرة القحطاني - استقر سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري وذلك من خلال تعاملات اليوم حيث وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر إلى 158.79 جنيه للشراء و 159.90 جنيه للبيع.
سعر الدينار داخل البنوك
جاءت كالتالي:
سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري:
وصل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري اليوم إلى 159.45 جنيه للشراء و 159.43 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري:
وصل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري اليوم إلى 159.06 جنيه للشراء و 159.90 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية:
بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية اليوم نحو 159.91 جنيه للشراء و 153.53 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي:
وصل سعر الدينار الكويتي فية اليوم إلى 159.90 جنيه للشراء و 151.55 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي:
بلغ سعر الدينار الكويتي فيه اليوم نحو 159.98 جنيه للشراء و 154.79 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي:
وصل سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي اليوم إلى 160.13 جنيه للشراء و 151.06 جنيه للبيع
سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة:
بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة اليوم نحو 158.83 جنيه للشراء و 159.90 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء
وصل سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء من خلال تعاملات اليوم إلى 163.29 جنيه للشراء و 161.64 جنيه للبيع.
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