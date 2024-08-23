سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 23 أغسطس 2024

الرياض - أميرة القحطاني - استقر سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري وذلك من خلال تعاملات اليوم حيث وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر إلى 158.79 جنيه للشراء و 159.90 جنيه للبيع.

سعر الدينار داخل البنوك

جاءت كالتالي:

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري:

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري اليوم إلى 159.45 جنيه للشراء و 159.43 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري:

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري اليوم إلى 159.06 جنيه للشراء و 159.90 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية:

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية اليوم نحو 159.91 جنيه للشراء و 153.53 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي:

وصل سعر الدينار الكويتي فية اليوم إلى 159.90 جنيه للشراء و 151.55 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي:

بلغ سعر الدينار الكويتي فيه اليوم نحو 159.98 جنيه للشراء و 154.79 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي:

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي اليوم إلى 160.13 جنيه للشراء و 151.06 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة:

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة اليوم نحو 158.83 جنيه للشراء و 159.90 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء

وصل سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء من خلال تعاملات اليوم إلى 163.29 جنيه للشراء و 161.64 جنيه للبيع.