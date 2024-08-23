موعد أجازة المولد النبوي الشريف 2024.. والأجازات الرسمية

الرياض - أميرة القحطاني - ينتظر جميع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص الأجازات الرسمية، بهدف قضاء أوقات ممتعة مع الأهل، والبعد عن روتين العمل اليومي، ومن الأجازات الرسمية المتبقية هذا العام 2024، إجازة المولد النبوي الشريف، والذي تعطل فيه كافة قطاعات الدولة الحكومية والخاصة، للاحتفال بميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2024

يحتفل المسلمون بذكرى المولد النبوي الشريف في يوم 12 ربيع الأول من كل عام هجري، وتأتي هذه الذكري الشريفة هذا العام 2024، يوم الإثنين 16 سبتمبر 2024.

ومن المتوقع ترحيل الأجازة الرسمية للاحتفال بالمولد النبوي الشريف إلى يوم الخميس الموافق 19 سبتمبر 2024، وذلك لتضاف إلى الأجازات الأسبوعية يومي الجمعة والسبت.

واجازة المولد النبوي يوم الإثنين الموافق 16 سبتمبر 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص.

حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف 1446هـ

ذكرت دار الإفتاء المصرية أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف جائز ومستحب شرعا، قائلة: احتفلوا بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحيوا سنته ولا تلتفتوا إلى من يحرم ذلك، حيث أن الصحابة الكرام كانوا يحتفلون بذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن مظاهر الاحتفال قراءة القرآن الكريم، وإحياء مجالس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وتلاوة السيرة العطرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

الأجازات الرسمية المتبقية هذا العام 2024