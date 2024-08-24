نشر سعر الدولار تحديث يومي” أمام الجنيه المصري إعتبارا من 24/8/2024

الرياض - أميرة القحطاني - نشر سعر الدولار تحديث يومي، يتم ملاحظة زيادة في البحث على محركات البحث خصوصا “جوجل” للوصول إلى الأسعار الخاصة بصرف الدولار مقابل الجنيه المصري للاستفادة في المراقبة عن كثب للبيانات الأخيرة لسعر الصرف فيما يخص البيع والشراء لهذا اليوم، ونحن هنا نلبي هذا الطلب، جدير بالذكر إن أعلى سعر تم تسجيله للشراء هو 48.76 جنيه، مع أدنى سعر للبيع تراوح بين 48.84 جنيه، ويقوم البنك المركزي المصري بتحديث متوسط أسعار الدولار يوميا، وللحصول على أحدث وأدق سعر صرف تابع المقال التالي بتاريخ 24 أغسطس 2024 عبر موقع الخليج 365 الإخباري.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

مع بداية اليوم السبت 24 سبتمبر 2024 ، وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، حيث سجل سعر الشراء للدولار في البنوك وصرافات العملة حوالي 48.85 جنيهاً مصرياً للمرة الأولى في التاريخ.

آخر تحديث أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري إعتبارا من 24/8/2024

نشارك مع زوار موقع الخليج 365 التحديث اليومي الذي يشمل توقعات وأسعار الدولار أمام الجنيه بشكل مستمّر في البنوك كما يلي:

مصرف أبوظبي الاسلامي: للدولار قيمة أعلى للشراء حيث سجل 47.45 جنيه للشراء، 47.55للبيع،

في بنك قناة السويس سجل سعر الشراء للدولار 48.76 جنيه، مقابل 48.86 جنيه للبيع.

مع بداية تعاملات البنك الأهلي المصري اليوم السبت 24/8/2024 سجل سعر الشراء للدولار قيمة 48.73 جنيه، 48.83 جنيه للبيع.

بنك المصرف المتحد: بلغ سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري مستوى ثابت حيث يتم تداوله بـ 48.74 جنيه لعملية الشراء، و 48.84 جنيه لعملية البيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي Cib تراوح بين 48.73 جنيه للشراء، و 48.83 للبيع.

بنك مصر: وصل سعر الدولار اليوم إلى 48.73 جنيه للشراء، و 48.83 جنيه للبيع،

بينما أستقر الدولار عند 48.74 جنيه لعملية الشراء، وسعر قيمته 48.84 جنيه للبيع وذلك في بنك الإسكندرية.

سعر الدولار اليوم في بنوك مصر

تختلف الأسعار قليلا من بنك لآخر، وفيما يلي مستويات سعر صرف الدولار إعتباراً من آخر تحديثات في 24/8/2024

البنك سعر الشراء سعر البيع بنك قناة السويس 48.76 48.86 بنك الإستثمار العربي 48.75 48.85 بنك الإسكندرية 48.74 48.84 المصرف المتحد 48.74 48.84 كريدي أجريكول مصر 48.74 48.84 البنك العقاري المصري 48.74 48.84 البنك التجاري الدولي 48.73 48.83 بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 48.73 48.83 بنك مصر 48.73 48.83 البنك اﻷهلي المصري 48.73 48.83 مصرف أبو ظبي الإسلامي 47.45 47.55 البنك اﻷهلي الكويتي (بنك بيريوس) 47.45 47.55 بنك البركة مصر 47.35 47.45 البنك المركزي المصري 47.33 47.47 بنك التعمير والإسكان 47.23 47.33 بنك مصر إيران للتنمية

نصائح قبل شراء الدولار

قارن الأسعار بين البنوك وشركات الصرافة للحصول على أفضل سعر صرف. يفضل شراء الدولار نقداً بدلاً من شيكات المقاصة لتجنب العمولات الإضافية. تجنب شراء الدولار من السوق السوداء حيث الأسعار غير ثابتة وغير موثوقة.

إلى هنا نذكر ان التوقعات القادمة فيما يتعلق بالدولار أمام الجنيه تشير الى رحلة هبوط محتملة للجنيه وتحديداً خلال العامين القادمين، قد تصل به إلى محطات تتراوح بين 49 و55 جنيه وفقاً لخبراء اقتصاديين، يرجع ذلك إلى تحدي عوامل مثل الديون الخارجية وشح العملات الأجنبية بمصر.