برواتب مجزية فرص عمل بشركة أكسيد مصر للاتصالات للمؤهلات العليا

الرياض - أميرة القحطاني - تعلن شركة أكسيد مصر من خلال وزارة الشباب والرياضة وعبر مبادرة توظيف مصر، عن حاجتها إلى شغل موظفي خدمة عملاء، وذلك للعمل فورًا بفرع الشركة في قنا، برواتب مجزية تبدأ من 6000 جنية، وتأمينات، ونتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف وطريقة التقديم عليها كالتالي:

وظائف شركة أكسيد مصر للاتصالات

مطلوب موظفين خدمة عملاء دعم فني، مؤهلات عليا، يشترط إجادة اللغة الإنجليزية، وان لا يزيد السن عن 33 سنة.

الشروط والمزايا

يشترط للراغبين مؤهلات عليا، وان لا يزيد السن عن 33 سنة، كما يشترط إجادة اللغة الإنجليزية، وتقديم موقف واضح من الخدمة العسكرية، وعدم وجود تأمين اجتماعي أو معاش من أي جهة أخري، وان يكون على معرفة أساسيات الدعم الفني CCNA.

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وتوفر الشركة رواتب مجزبة تبدأ من 6000 جنية بالإضافة إلى أرباح وحوافز، كما توفر أرباح سنوية ويومين إجازة أسبوعيًا وفرص للترقي وتأمينات طبية واجتماعية وتأمينات على الحياة، والعمل 9 ساعات يوميًا.

كيفية التقديم على وظائف شركة أكسيد للاتصالات

للتقديم على الوظائف المطلوبة يرجى التسجيل على استمارة التوظيف بالرابط التالي “وظائف شركة أكسيد مصر للاتصالات” ثم الحضور مباشرة إلى العنوان التالي: نزل شباب قنا.