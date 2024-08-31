هل شمع العسل مفيد للبشرة تعرفي على فوائده وطرق استخدامه

الرياض - أميرة القحطاني - شمع العسل هو مادة مفيدة أخرى تأتي من نحل العسل، يمكنه ترطيب البشرة وتعزيز الشفاء، إليك السبب الذي يجعلك بحاجة إلى استخدام شمع العسل للبشرة.

فوائد شمع العسل للبشرة

الترطيب

يعتبر شمع العسل مرطبًا طبيعيًا رائعًا، بمعنى أنه يجذب الرطوبة ويحتفظ بها، يقول الخبير: “يمكن أن يشكل طبقة واقية على الجلد، ويمنع فقدان الرطوبة مع الحفاظ على ترطيب البشرة جيدًا”.

قد يساعد الأشخاص ذوي البشرة الحساسة

خلال دراسة أجريت عام 2018 ونشرت في مجلة الأدوية في الأمراض الجلدية، وجد أن المنتجات الطبيعية مثل شمع العسل أكثر تفوقًا في التعامل مع البشرة الحساسة مقارنة بالمنتجات المكونة من مكونات صناعية، يمكن أن يعمل شمع العسل كحاجز على الجلد، ويحميه من الأضرار البيئية مثل التلوث والطقس القاسي، يمكن أن تساعد هذه الطبقة الواقية أيضًا في منع المهيجات من دخول الجلد، مما يجعلها مثالية للبشرة الحساسة، من الأفضل تجنب تعرض الجلد للمهيجات، لأنها يمكن أن تسبب الالتهاب.

خصائص الشفاء

يمكن استخدام شمع العسل لعلاج الكدمات والحروق وتشققات الكعبين، وفقًا لبحث نُشر في مجلة Frontiers in Pharmacology في عام 2017. يقول الدكتور ميتال: “يحتوي شمع العسل على فيتامين أ، وهو ضروري لتجديد الخلايا”، تساعد خصائصه المضادة للالتهابات والبكتيريا في التئام الجروح والجروح الطفيفة والحروق، لذا، يمكن لشمع العسل أن يعزز التعافي بشكل أسرع ويحسن ملمس الجلد.

مكافحة الشيخوخة

يحتوي شمع العسل على فيتامين أ، الذي يمكن أن يساعد في حماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية، وتقليل التجاعيد، وفقًا لبحث نُشر في مجلة الطب التكميلي والبديل المبني على الأدلة في عام 2016، يقول الخبير: “يمكن أن يساعد فيتامين أ في تقليل ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة من خلال المساعدة في إنتاج خلايا الجلد الصحية”، كما أن قدرة شمع العسل على حبس الرطوبة يمكن أن تساعد البشرة على أن تبدو ممتلئة وشابة، وتمنع الشيخوخة المبكرة.

قد يهدئ الشفاه المتشققة

يُستخدم شمع العسل عادةً في بلسم الشفاه نظرًا لخواصه المرطبة، يقول الدكتور ميتال: “يمكن أن يوفر حاجزًا وقائيًا يمكنه حبس الرطوبة، وتهدئة شفتيك الجافة والمتشققة”.

كيفية استخدام شمع العسل للبشرة؟

وفيما يلي بعض الطرق لاستخدام شمع العسل للبشرة:

يمكن استخدام شمع العسل كمرطب طبيعي بمفرده أو كمكون في البلسم والمستحضرات المصنوعة منزليًا.

يعد شمع العسل من المكونات الشائعة في مرطبات الشفاه نظرًا لقدرته على حماية الشفاه المتشققة وعلاجها، فهو يشكل حاجزًا على الشفاه، ويحافظ على ترطيبها ويمنع المزيد من الجفاف.

يُستخدم شمع العسل غالبًا في المراهم نظرًا لخصائصه العلاجية، ويمكن دمجه مع مكونات أخرى مثل الزيوت العطرية لتهدئة البشرة المتهيجة وشفاء الجروح.

عند خلطه مع السكر أو الملح، يمكن استخدام شمع العسل كمقشر لطيف للمساعدة في إزالة خلايا الجلد الميتة.

يمكن استخدام شمع العسل كبرايمر طبيعي للمكياج، لأنه قادر على تنعيم سطح البشرة، ويسمح بوضع المكياج بشكل أفضل.

ما هي الآثار الجانبية لشمع العسل للبشرة؟

يقول الدكتور ميتال: “يمكن استخدام شمع العسل يوميًا على البشرة، فهو لطيف وآمن على أنواع البشرة المختلفة، بما في ذلك البشرة الحساسة”، يمكن أن يساعد الاستخدام اليومي للمنتجات التي تعتمد على شمع العسل في الحفاظ على ترطيب البشرة، والحماية من الأضرار البيئية، والحفاظ على مظهر البشرة صحيًا، شمع العسل آمن لمعظم الناس، ولكن يمكن أن تكون له آثار جانبية أيضًا، بعضها مثل

قد يعاني الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه منتجات النحل من رد فعل تحسسي، بما في ذلك الاحمرار أو التورم أو الحكة عند استخدام شمع العسل على الجلد.

في بعض الحالات، وخاصة بالنسبة لأصحاب البشرة المعرضة لحب الشباب، قد يؤدي شمع العسل إلى انسداد المسام، مما يؤدي إلى ظهور حب الشباب.

قد يعاني بعض الأشخاص من حساسية الجلد أو تهيجه بسبب شمع العسل، خاصة إذا تم استخدامه في منتج يحتوي على مكونات أخرى لا يتحملها الجلد بشكل جيد.

يعد استخدام شمع العسل طريقة جيدة للعناية ببشرتك، ولكن في بعض الحالات، قد يؤدي ذلك إلى حدوث تفاعلات حساسية، لذا تأكدي من إجراء اختبار رقعة من الجلد قبل إضافة شمع العسل إلى روتين العناية بالبشرة.