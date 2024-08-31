الرياض - أميرة القحطاني - البذور مصدر غني بالفيتامينات والعناصر الغذائية التي يجب أن تكون عنصرًا أساسيا في نظامك الغذائي اليومي، ومع ذلك فإن نقعها في الماء يمكن أن يعزز امتصاص العناصر الغذائية ويجعلها أسهل في الهضم، وفيما يلي أفضل 6 بذور يجب نقعها قبل تناولها لتعزيز صحتك.

بذور الشيا

بذور الشياهذه البذور الصغيرة غنية بالألياف والبروتين ومضادات الأكسدة وأحماض أوميجا 3 الدهنية، يساعد نقعها في الماء طوال الليل على الحفاظ على ترطيب الجسم ويسهل على الجسم تحليل العناصر الغذائية مما يعزز الهضم الصحي.

بذور الكتان

يساعد نقع هذه البذور على إطلاق احماض أوميجا 3 الدهنية والألياف، مما يسهل على جسمك امتصاص جميع الفيتامينات والمعادن الحيوية، بالإضافة إلى ذلك فإن بذور الكتان المنقوعة تكون اكثر سلاسة وأسهل في الهضم مقارنة بالبذور الجافة.

بذور السمسم

تحتوي بذور السمسم على الكالسيوم والألياف والبروتين والحديد والدهون الصحية، يساعد نقعها على تليين قشرتها الخارجية القاسية، مما يعزز امتصاص العناصر الغذائية ويجعلها سهلة الاستهلاك مع السلطات والعصائر.

بذور اليقطين

بذور اليقطين غنية بالمنغنيسيوم ومضادات الأكسدة ، يمكن أن يساعد نقعها في تسهيل مضغها وهضمها، وهي طريقة رائعة لإطلاق العنان لإمكاناتها الغذائية الكاملة.

بذور الخشخاش

بذور الخشخاش هي أحد أفضل مصادر حمض الفوليك والثيامين وحمض البانتوتنيك، كما تحتوي على فيتامين ب، الذي يساعد على تعزيز عملية التمثيل الغذائي ودعم فقدان الوزن، يساعد نقعها في الماء على تقليل مرارتها الطبيعية ويجعلها سهلة الاستهلاك.

بذور الحلبة

انقعها في الماء طوال الليل واشربها على معدة فارغة، سيساعد ذلك في تقليل مرارتها ويمكن ظان يساعد في الهضم وفقدان الوزن والحفاظ على مستويات الكوليسترول في الدم تحت السيطرة.