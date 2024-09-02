سعاد صالح تهاجم انتقادات إلهام شاهين .. بسبب «صلاة المخرج»

الرياض - أميرة القحطاني - ردت الدكتورة سعاد صالح، أستاذة الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على انتقادات الفنانة إلهام شاهين لتوقف أحد المخرجين عن التصوير بسبب الصلاة.

وعلقت سعاد صالح، خلال حديثها مع الإعلامية نهال طايل في برنامج “تفاصيل” على قناة “صدى البلد 2″، قائلة: “عندما يسارع الإنسان إلى طاعة الله، خاصة أنه لا يضمن طول عمره، كما أنه لا يمكن اعتباره استهزاء.

وقالت لإلهام شاهين: “كم عمرك الآن وأنت لا تزالين بعيدة عن الآداب التي وضحها الله؟ ليس من حقك أن تنتقد من يفعل الصواب لأن ذلك يعتبر طاعة”.

واستشهدت سعاد صالح قول الله تعالى: “وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ”، مؤكدا أن هذه حدود الله لا يمكن تجاوزها.

وعن مقارنة إلهام شاهين بين الأطباء والمخرجين، قالت “سعاد”: “هل نقارن بين الأطباء الذين يقومون بالعمليات الجراحية والمخرجين الذين يقومون بالأدوار؟ نحن لدينا عقول، ومن أهم أهداف الإسلام هو حفظ الدين والنفس”.