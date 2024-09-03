الكشف عن تفاصيل هاتف Samsung Galaxy S24 FE قبل إطلاقه

الرياض - أميرة القحطاني - من المتوقع أن يتم إطلاق هاتف Samsung Galaxy S24 FE في وقت قريب هذا الشهر أو في أكتوبر على أبعد تقدير، وفقًا لأحدث الشائعات. تم اعتماده مؤخرًا من قبل لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، مما كشف عن دعم الشحن اللاسلكي العكسي بقوة 9 واط.

من خلال شهادة TUV، نعرف الآن ما يمكن توقعه من حيث الشحن السلكي، وليس هناك أخبار جيدة. سيصل الشحن السلكي في S24 FE إلى 25 واط فقط، وهي نفس قدرة الشحن في الطراز السابق من العام الماضي. لذا، مرة أخرى، يفتقد طراز FE إلى الشحن السريع بقوة 45 واط على الأقل، وهو الحد الأقصى الحالي لشركة سامسونج.

سيعمل هاتف Galaxy S24 FE بمعالج Exynos 2400، ولكن ليس النسخة العادية. بدلاً من ذلك، اختارت سامسونج لسبب ما (ربما لتقليل تكاليف التبريد؟) استخدام نسخة مخفضة السرعة من المعالج. لذا، سيكون هناك تراجع واضح في الأداء في طراز FE مقارنةً بطراز S24 العادي.

من حيث التصميم، قد يكون من الصعب التمييز بين S24 FE وS23 FE، على الأقل من الخلف. بالطبع، يمكن أن تجعل سامسونج الأمور أسهل بإطلاق S24 FE بألوان جديدة لم تكن موجودة في الطراز السابق.