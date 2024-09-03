تردد قناة كراميش الجديد 2024 على النايل سات بجودة عالية

الرياض - أميرة القحطاني - قناة كراميش للأطفال من أهم القنوات المتخصصة للأطفال، والتي تقدم برامج وأغاني وأناشيد متميزة تجذب الأطفال، مما دفع العديد من الآباء والأمهات إلى تنزيل قناة كراميش، حرصا منهم على أن يشاهد أطفالهم أهم البرامج التي تساعدهم على معرفة الألوان والحروف والأرقام، وغيرها من الأناشيد المميزة.
حيث تعد قناة كراميش من أكثر قنوات الأطفال التي حققت انتشارا واسعا في العالم العربي منذ انطلاقها، نظرا لما تقدمه من محتوى متميز وأناشيد وبرامج تتفق مع العادات والتقاليد العربية، وفي إطار ذلك نقدم على الخليج 365 أحدث تردد لقناة كراميش 2024 على النايل سات بجودة عالية.
تردد قناة كراميش الجديد 2024 على النايل سات
للاستمتاع بمشاهدة برامج وأناشيد قناة كراميش، في مصر والعالم العربي، حدث جهاز الاستقبال على الترددات التالية:-
|القمر الصناعي:
|نايل سات
|التردد:
|11390
|معدل الاستقطاب:
|عمودي
|معدل الترميز:
|27500
|معامل تصحيح الخطأ:
|3/4
|الجودة:
|HD
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قناة كراميش 2024
بدأت قناة كراميش بثها في عام 2009، وتتخذ من المملكة الأردنية الهاشمية مقر لها، واستطاعت جذب الملايين من المشاهدين في العالم العربي، نظرا لمحتواها المتميز من أغاني وأناشيد تساعد الأطفال على تعلم الحروف الأبجدية وقراءتها، بالإضافة إلى تعريفهم على الألوان، بالإضافة إلى البرامج المميزة مثل برامج جدول الضرب وأصوات ورياضة في رياضة، وغيرها من البرامج الشيقة .
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