اضبط ساعتك.. موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2024 وتأخير الساعة 60 دقيقة

الرياض - أميرة القحطاني - موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2024، حيث تتزايد معدلات البحث عن الموعد الرسمي لإلغاء التوقيت الصيفي وتطبيق التوقيت الشتوي، ونوضح الآن على الخليج 365 موعد العمل بالتوقيت الشتوي لعام 2024.

موعد العمل بالتوقيت الشتوي 2024

من المقرر أن يتم تطبيق التوقيت الشتوي في نهاية اليوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر 2024، حيث يستمر العمل بالتوقيت الصيفي حتى يوم الخميس الموافق 31 أكتوبر، ويتم تطبيق التوقيت الشتوي مع بداية اليوم التالي الجمعة الموافق 1 نوفمبر 2024، على أن يتم تأخير الساعة 60 دقيقة إلى الوراء، ليبدأ العمل بالتوقيت الشتوي في مصر 2024، ويستمر العمل بهذا التوقيت لمدة 6 شهور.

موعد انتهاء التوقيت الصيفي

وقد أعلن مجلس الوزراء العودة إلى العمل بالتوقيت الصيفي 2024، وقد تم تطبيقه منذ الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حيث تم تقديم الساعة 60 دقيقة، ويستمر العمل بالتوقيت الصيفي حتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر 2024، وذلك لمدة 6 أشهر كاملة.

والهدف من العودة مرة أخرى للتوقيت الصيفي 2024، توفير مصادر الطاقة المختلفة وترشيد الاستهلاك، وذلك في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية.

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