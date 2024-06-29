الامارات | شهدت بعض المناطق في الدولة اليوم هطول أمطار مختلفة الشدة تراوحت ما بين الغزيرة والمتوسطة والخفيفة مع سقوط حبات البرد. More......
عبدالرحمن العويس: العمل البرلماني في الإمارات محرك رئيس للارتقاء بالمجتمع
عبدالرحمن العويس: العمل البرلماني في الإمارات محرك رئيس للارتقاء بالمجتمع
في رسالة إلى مجلس الأمن.. الإمارات تدفع مجدداً من أجل تعزيز السلام في السودان
في رسالة إلى مجلس الأمن.. الإمارات تدفع مجدداً من أجل تعزيز السلام في السودان
شرطة أبوظبي توضح منظومة "تنبيه السائقين في الحالات الطارئة"
شرطة أبوظبي توضح منظومة "تنبيه السائقين في الحالات الطارئة"
الامارات | "الأرصاد": ارتفاع تدريجي في الحرارة بداية الأسبوع
الامارات | توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً، غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً خاصة شرقاً وجنوباً، والرياح شمالية More......