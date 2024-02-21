المدارس الحكومية تبدأ تطبيق حصص «تمكين الرقمية»

ابوظبي - سيف اليزيد - دينا جوني (دبي)

عمّم عدد من المدارس الحكومية جداول حصص «أكاديمية تمكين الرقمية» التي أطلقتها مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، والتي تدعم الطلبة وتقدّم لهم التدريب الجيد قبل فترة الاختبارات.

ووفقاً للبرمجة الزمنية للفصل الدراسي الثاني، تعقد المدارس اختبارات تجريبية خلال الفترة من الرابع لغاية الثامن من مارس المقبل، على أن تطبق امتحانات مواد المجموعة «ب» العملية في الفترة نفسها، على أن تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الثاني لمواد المجموعة «أ» النظرية، خلال الفترة من 13 لغاية 22 مارس المقبل.

ويقدّم برنامج «تمكين» الدعم الأكاديمي للطلبة ذوي الأداء المتدني ويستهدف المهارات الأساسية التي يفتقدها الطلبة في الصفوف من الثالث إلى الثاني عشر، والتي تمّ تحديدها من خلال نتائج اختبارات الفصل الأول. وينفذ البرنامج من قبل مدارس التعليم العام الحكومية والخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم، على الطلبة الذين لم يحققوا نسبة النجاح في اختبارات الفصل الدراسي الأول في المواد الأساسية «أ». وتفعّل مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أكاديمية تمكين الرقمية ثلاث مرات خلال العام الدراسي في الفترة التي تسبق تنظيم الامتحانات الفصلية.

ويستهدف البرنامج كافة الطلبة في المراحل الدراسية المحددة ويحضّرهم للاختبارات المقبلة بهدف تأمين فترة امتحانات انسيابية ومريحة.

وسيكون التدريس في أكاديمية تمكين طوال أيام الأسبوع حسب الجدول المعتمد من المؤسسة، والمرسل لأولياء الأمور لمختلف الصفوف الدراسية. وسيدرّس في الأكاديمية المواد الأساسية مثل الرياضيات والعلوم والمنهاج المتكامل والفيزياء والكيمياء والأحياء واللغتين العربية والإنجليزية، والعلوم الصحية.

ومن مهام المعلمين في البرنامج، حصر الطلبة المستهدفين، وتحديد نواتج التعلّم أو المهارات المستهدفة، وتوظيف هيكل الامتحان الفصلي وكتابَي الأنشطة والطالب، ومنصات التعلّم المختلفة، وبوابة التعلّم الذكي. وكذلك تدريب الطلبة المستهدفين على الأسئلة والتطبيقات التي تحاكي الامتحان الفصلي لتهيئة الطلبة لاجتياز امتحان «تمكين».

وكانت «تعليم» قد وضعت «عدداً من ضوابط تطبيق البرنامج من قبل المدرسة هي التأكد من تطبيق المعلمين لبرنامج«تمكين» وفاعلية الدعم المقدّم للطلبة، ونسبة التزام الطلبة المستهدفين بالحضور ومدى تفاعلهم، وإعداد تقرير ختامي يحدد فيه عدد المعلمين المشاركين وإجمالي ساعات التطبيق والعدد الكلي للطلبة المستهدفين. وكذلك قياس مدى رضا الطلبة عن البرنامج، وتسهيل مهمة فريق دعم التعليم والتعلّم ومديري النطاق أثناء الزيارات الميدانية للمتابعة وضمان جودة تطبيق البرنامج.