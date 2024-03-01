"الأرصاد": تأثر الإمارات بمنخفض جوي من الاثنين إلى الأربعاء

ابوظبي - سيف اليزيد - قال المركز الوطني للأرصاد إن الدولة ستتأثر بمرور امتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي يصاحبه تيار هوائي من الغرب في طبقات الجو العليا مع تدفق السحب من الاثنين 04 مارس إلى الأربعاء 06 مارس 2024.

وخلال الاثنين والثلاثاء تزداد كميات السحب تدريجياً من بعد ظهر ومساء يوم الاثنين من الغرب وتمتد على مناطق متفرقة من الدولة تتخللها بعض السحب الركامية مع فرصة سقوط أمطار مختلفة الشدة وتكون غزيرة مع البرق والرعد أحياناً على بعض المناطق.

والأربعاء، تقل كميات السحب والأمطار ويصبح الطقس غائماً جزئياً وغائماً أحياناً جنوباً مع انخفاض في درجات الحرارة.

الرياح: جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية ليل الثلاثاء تكون معتدلة إلى نشطة وقوية أحياناً خاصة على البحر ومع السحب، وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

البحر: متوسط إلى مضطرب الموج خاصة مع السحب الركامية في الخليج العربي وفي بحر عمان.