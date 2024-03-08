استمرار عدم الاستقرار الجوي مع أمطار يصحبها برق ورعد غدا

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن تستمر حالة عدم الاستقرار الجوي غدا فيما يكون الطقس غائما تتخلله بعض السحب الركامية على مناطق متفرقة من الدولة مع سقوط أمطار مختلفة الشدة يصاحبها البرق والرعد وسقوط البرد على بعض المناطق يصبح رطبا ليلاً وصباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الغربية، وانخفاض في درجات الحرارة.

الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً مع السحب مثيرة الغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

وستكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 20 إلى 40 كم/س تصل إلى 70 كم/س.

الخليج العربي: مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب مع السحب. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 01:38، والجزر الأول عند الساعة 19:08 والجزر الثاني عند الساعة 06:34.

بحر عمان: مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب مع السحب. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:33 والمد الثاني عند الساعة 21:36، والجزر الأول عند الساعة 15:00والجزر الثاني عند الساعة 03:45.