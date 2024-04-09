الامارات | رئيس الدولة يتبادل هاتفياً تهاني عيد الفطر مع سلطان عمان وملك البحرين

وأعرب القادة عن أطيب الأمنيات للجميع بموفور الصحة والسعادة .. سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على بلدانهم وشعوبهم بالخير واليمن والبركات وأن يعم الأمن والسلام والازدهار الأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع.

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" خلال اتصالين هاتفيين التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك مع أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة، وأخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة.

محمد يوسف

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