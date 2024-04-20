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الامارات | منصور بن محمد يُقدّم واجب العزاء في حشر بن حمد بن جمعه آل مكتوم

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دبي - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي اليوم السبت ، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حشر بن حمد بن جمعه آل مكتوم، وذلك خلال زيارة سموه إلى مجلس العزاء في دبي.

وقد أعرب سموه عن صادق عزائه ومواساته لأسرة الفقيد، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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