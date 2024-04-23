الامارات | ولي عهد دبي يقدم واجب العزاء في وفاة محمد بن غانم علي المري

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شكرا لقرائتكم خبر عن ولي عهد دبي يقدم واجب العزاء في وفاة محمد بن غانم علي المري والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له، محمد بن غانم علي المري، شقيق سعيد بن غانم علي المري، ووالد كل من غانم وأحمد محمد بن غانم المري، وذلك خلال زيارة سموه مجلس العزاء في دبي.
وأعرب سموه عن خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد وأنجاله، داعياً المولى العلي القدير أن يتغمّده بواسع رحمته ورضوانه، وأن يُلهم جميل الصبر والسلوان لأهله الذين أعربوا عن بالغ امتنانهم إلى سموه لمواساتهم في مصابهم الجلل.
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