«تنفيذي الشارقة» يتخذ قرارات إضافية للتعامل مع تداعيات الحالة الجوية

ابوظبي - سيف اليزيد - تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اتخذ المجلس التنفيذي للإمارة خلال اجتماعه اليوم «الثلاثاء»، بمكتب سمو الحاكم، عدداً من القرارات للتعامل مع تداعيات الحالة الجوية التي مرت بها الإمارة خلال الأسبوع الماضي، بما يعزز إجراءات الأمان للأسر والأفراد المتأثرين، وتسريع تهيئة البيئة الملائمة لعودتهم الآمنة إلى مساكنهم، مع وضع الخطط والإجراءات الاستباقية للتعامل مع الحالات المستقبلية.

وثمّن المجلس التنفيذي التوجيهات المباشرة لصاحب السمو حاكم الشارقة، والمتابعة الحثيثة لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، للتعامل مع تداعيات الحالة الجوية التي مرت بها الإمارة خلال الأسبوع الماضي، والتي شهدت أكبر نسبة من كميات الأمطار هطلت على الدولة منذ أكثر من 70 عاماً.

عقد الاجتماع برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي.

وأشاد المجلس بالجهود الكبيرة المبذولة من كافة فرق عمل الدوائر والهيئات الحكومية والقطاع الخاص وأبناء الشارقة من مواطنين ومقيمين، ما يعكس الانتماء والمبادئ الأصيلة من خلال تكاتفهم لمواجهة آثار الحالة الجوية ومساعدة المتضررين، والتعاون مع الفرق الحكومية الميدانية التي تشرف على أعمال مواجهة تداعيات الحالة الجوية.

وتمثلت قرارات المجلس في عمل المنظومة المتكاملة على شقين، يرتبط الأول بتقييم وحصر الأضرار التي تسببت بها الحالة الجوية، وذلك للتعامل مع الآثار ووضع الخطط المستقبلية لتفاديها، والشق الثاني إعادة المتضررين إلى مساكنهم وحياتهم الطبيعية.

وتقوم الجهات المعنية، كلٌّ بحسب اختصاصاتها، في تنفيذ التوجيهات لضمان استقرار المواطنين والمقيمين، وتقديم المساعدة اللازمة للإيواء أو المساعدة للصيانة وتطوير المساكن لعودتها لحالتها الملائمة.

وسيتم منح المساعدات لملاك المساكن المتضررة من الكوارث الطبيعية، وفق قرار المجلس التنفيذي رقم 8 لسنة 2024 بشأن تعديل قرار المجلس التنفيذي رقم 28 لسنة 2023 المتعلق بمنح المساعدات لملاك المساكن المتضررة من الكوارث الطبيعية في إمارة الشارقة.

ويمكن للمتضررين التقديم عن طريق منصة الشارقة الرقمية من خلال الرابط التالي: http://e.shj.ae/inquiry، لإصدار تقرير إثبات حالة الضرر للانتفاع من المساعدات المقدمة لملاك المساكن المتضررة من الكوارث الطبيعية في إمارة الشارقة، وفقاً لقرار المجلس التنفيذي.

ويعمل الرابط على تنظيم تقديم المساعدات للمتضررين، كما سيتم تحديد المناطق التي ستزورها اللجان التابعة لهيئة الشارقة للدفاع المدني، وفقاً لخلية الأزمة وجدولها القائم على الأوليات والحالات المستعجلة.

كما اعتمد المجلس منح المنشآت التجارية والاقتصادية فرصة تأجيل مدتها شهر لدفع وسداد الرسوم المتعلقة بالتجديد والمخالفات الخاصة بهذه المنشآت، وذلك مراعاةً لما ترتب عليها من تأثيرات خلال فترة الحالة الجوية.