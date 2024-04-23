الامارات | حمدان بن محمد: برؤية محمد بن راشد دبي تسير بخطى ثابتة لتكون أفضل مدن العالم في الجاهزية للمستقبل

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شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد: برؤية محمد بن راشد دبي تسير بخطى ثابتة لتكون أفضل مدن العالم في الجاهزية للمستقبل والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ترأس سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس التنفيذي.
وثمّن سموه الجهود الحكومية والخاصة والمجتمعية في التعامل مع تبعات الحالة الجوية الاستثنائية، وناقش المجلس خلال الاجتماع الجهود والإجراءات المتكاملة التي تم اتخاذها للتعامل الميداني مع الحالة الجوية وتداعياتها.
وقال سموه خلال الاجتماع: "برؤية محمد بن راشد، دبي تسير بخطى ثابتة لتكون أفضل مدن العالم في الجاهزية للمستقبل والاستباقية، وتحويل التحديات إلى فرص ومشاركة جميع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص ومختلف فئات المجتمع شكّلت نموذجاً تكاملياً ملهماً".
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