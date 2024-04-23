الطقس المتوقع في الإمارات غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب على أقصى المناطق الشمالية نهاراً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، مع انخفاض آخر في درجات الحرارة، ورطب ليلاً وصباح الخميس مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

وقال المركز ــ في بيانه اليومي ــ إن الرياح ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية / 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي متوسطاً إلى خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:45 والمد الثاني عند الساعة 01:29والجزر الأول عند الساعة 07:41 والجزر الثاني عند الساعة 19:08 وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 10:33 والمد الثاني عند الساعة 21:38 والجزر الأول عند الساعة 16:06 والجزر الثاني عند الساعة 04:13.