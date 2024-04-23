ابوظبي - سيف اليزيد - «دبي الخيرية» تشارك في «ديهاد 2024»

تشارك «جمعية دبي الخيرية» في فعاليات الدورة العشرين من معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير «ديهاد 2024» الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، خلال الفترة من 23 حتى 25 أبريل الحالي تحت شعار «الدبلوماسية وثقافة العمل الإنساني.. نظرة نحو المستقبل».

وتستعرض الجمعية، خلال معرض ومؤتمر «ديهاد 2024» باعتبارها الراعي الذهبي، أحدث مشاريعها وخدماتها الإلكترونية التي تقدمها للمتعاملين تحت شعار «الابتكار والاستدامة في العمل الخيري».

وقال أحمد السويدي، المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية، إن المشاركة في معرض ومؤتمر ديهاد تأتي في إطار مساعي جمعية دبي الخيرية من أجل تعزيز التعاون مع المنظمات والجمعيات والمؤسسات المعنية بمخاطبة احتياجات المتضررين من الأزمات والكوارث، إضافة إلى تبادل المعرفة، ومواكبة آخر التطورات والابتكارات في المجال الإنساني والإغاثي والتنموي، وتتخذ من جناحها فرصة مهمة للتلاقي والحوار البناء مع مختلف القيادات التي تهتم بالشأن الإنساني والإغاثي.

وأضاف «نستثمر هذه المنصة الإنسانية العالمية لتقديم لمحة موجزة عن أهم الإنجازات والمشاريع التنموية والإغاثية التي نفذتها الجمعية داخل الإمارات وحول العالم، حيث يزوّد جناح جمعية دبي الخيرية الزائرين بكل المعلومات والنشرات التي تقدم نبذة عن أنشطة الجمعية وبرامجها ومشروعاتها المختلفة على الساحة المحلية والدولية».

وقال إن مؤتمر ومعرض ديهاد يمثل أكبر منصة إنسانية في المنطقة والعالم تجمع صناع القرار من مختلف الجهات الإنسانية الفاعلة بهدف تسليط الضوء على القضايا الإنسانية وتعزيز أوجه التعاون لبناء مستقبل أفضل، مشيراً إلى أن «ديهاد» يرفع لواء الإنسانية منذ حوالي عقدين من الزمان، ويقدم الدراسات والأبحاث التي تغني العاملين في المشاريع الإنسانية والإغاثية من خلال البحث في الموارد المثلى لمواجهة التحديات المتمثلة في الكوارث والحروب والفقر والبطالة والجوع والجهل والأمراض، ويعزز دور الدبلوماسية الإنسانية التي تعد من أهم الطرق في تحقيق السلام، مشيراً إلى أن دولة الإمارات كانت ومازالت سباقة في دعم العمل الإنساني والإغاثي حول العالم.