الامارات | سلطان عُمان يزور جامع الشيخ زايد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زار صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان الشقيقة، أمس، جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، في إطار زيارة دولة التي يقوم بها جلالته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، يرافقه سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس بعثة الشرف المرافقة لضيف البلاد الكبير.

وشملت جولة سلطان عُمان والوفد المرافق في الجامع، ضريح المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مستذكرين إرثه الإنساني العالمي ونهجه الحكيم في تعزيز قيم التواصل والتعارف والتعايش بين شعوب العالم وثقافاته.