الامارات | سكيك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تجاوزات

قال مرتادون لطريق (المنامة-مسافي) في الفجيرة، إنهم يعانون تجاوزات سائقي الشاحنات، وسيرهم على المسار الأيسر بسرعات غير قانونية، فضلاً عن الازدحام الكبير للشاحنات على الطريق، وسيرها بأعداد كبيرة، خصوصاً في ساعات الذروة، لما يسببه ذلك من إرباك للسائقين الآخرين. وأكدوا صعوبة الالتفاف للخلف بسبب ازدحام الطريق بالشاحنات وتأخر دخولهم للطريق. وطالبوا الجهات المعنية بوضع إشارة ضوئية عند فتحات الالتفاف للخلف لضمان انسيابية الحركة المرورية على الطريق.

درّاجات

لوحظ في الأيام الماضية مع تأثر الدولة بالمنخفض الجوي كثرة استخدام الدرّاجات النارية ذات الدفع الرباعي في مناطق سكنية من المراهقين، للاستعراض والتفحيط، خصوصاً عند التقاطعات، وقيادتها بسرعات تُشكل خطراً على حياتهم وحياة الآخرين، وهناك شبان يقودون درّاجاتهم ويقومون بالاستعراض على الطرقات الرئيسة. نأمل أن يكون هناك تكاتف بين أفراد المجتمع والجهات المعنية للحد من هذه التصرفات الخطرة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحجز الدرّاجات التي يتصف أصحابها بالرعونة.

تأمين

اقترح قرّاء على الجهات المعنية تصميم وثيقة تأمين تغطي مخاطر الأمطار وتجمعات المياه، بكُلفة معقولة، تتشارك فيها شركات التأمين ودوائر وهيئات أخرى.

خروج

استغرب قرّاء عدم مبالاة البعض خلال المنخفض الجوي، وخروجهم من منازلهم لقضاء حاجات غير ملحة، أو غير ضرورية، على الرغم من التحذيرات التي صدرت من الجهات الرسمية. وهو ما تسبب في تعطيل بعض الجهود التي تبذلها الجهات المعنية، لتخفيف آثار المنخفض الجوي.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

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