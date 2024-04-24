الامارات | عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية البحرين ويبحثان العلاقات الأخوية بين البلدين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 24 أبريل 2024

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة.

ورحب سموه بوزير الخارجية البحريني، وبحثا خلال اللقاء الذي عقد الأربعاء، في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، العلاقات الأخوية بين البلدين ومسارات التعاون الإماراتي البحريني وسبل تعزيزه على مختلف المستويات.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء أن دولة الإمارات ومملكة البحرين ترتبطان بعلاقات تاريخية تزداد رسوخاً وتطوراً ونمواً، كما تشكل رافداً مهما للعمل الخليجي والعربي المشتركين.

وأشار سموه إلى أن دولة الإمارات حريصة على تطوير التعاون المثمر والبنّاء مع مملكة البحرين الشقيقة في كافة المجالات، وذلك بما يدعم الأهداف التنموية للبلدين ويرسخ دعائم مستقبل مزدهر لشعبيهما.

كما بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك المتصلة بمسيرة العمل الخليجي المشترك، واستعرضا أيضا تطورات الأوضاع في المنطقة لاسيما الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.

وفي هذا الصدد، أشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بمستويات التعاون والتنسيق المستمرين بين البلدين ورؤيتهما تجاه أهمية ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد سموه أن التحديات الحالية التي تشهدها المنطقة تتطلب تكثيف التعاون والتنسيق والعمل المشترك، لاحتواء كافة التوترات التي تهدد استقرارها وأمن وسلامة شعوبها.

وعقب اللقاء، أقام سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية مأدبة غداء؛ تكريماً للدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة،والوفد المرافق.

حضر اللقاء.. خليفة شاهين المرر وزير دولة، ولانا زكي نسيبة مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية.