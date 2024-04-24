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الامارات | تعيين 44 مهندساً ومهندسة مواطنين في «كهرباء الشارقة»

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شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين 44 مهندساً ومهندسة مواطنين في «كهرباء الشارقة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 24 أبريل 2024

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أعلنت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، تعيين 44 مهندساً ومهندسة من الكوادر المواطنة.


وقال عبدالله عبد الرحمن الشامسي مدير عام هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة للخط المباشر: «تنفيذاً لتوجهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، نعلن تعيين 44 مهندساً ومهندسة من الكوادر المواطنة في يناير 2024، بعد اجتيازهم الاختبارات الوظيفية اللازمة، ليصل إجمالي الكوادر المواطنة إلى 315 مهندساً ومهندسة بنسبة 64% من الكوادر الهندسية بالهيئة».

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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