الطاقة والبنية التحتية" و"الصحة" تؤكدان اتخاذ إجراءات فورية بشأن تأثيرات الطقس على الكهرباء والمياه

ابوظبي - سيف اليزيد - أكدت وزارتا الطاقة والبنية التحتية والصحة ووقاية المجتمع، اتخاذهما إجراءات فورية للتعامل مع حل مشكلة انقطاع الكهرباء والمياه لبعض الأماكن المحدودة، وذلك بعد تأثر الدولة بالمنخفض الجوي غير المسبوق الذي لم تشهد الدولة مثيله منذ أكثر من 75 عاماً، وذلك بالتعاون والتنسيق مع فرق إدارة الطوارئ والأزمات المحلية، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، وهيئة الشارقة للماء والكهرباء والماء والغاز والجهات الصحية المحلية.

وأشارت الوزارتان إلى حدوث بعض التسربات لمياه الأمطار في بعض الخزانات الأرضية في مناطق محدودة من الدولة، وأكدتا أن الفرق المختصة قامت بشكل فوري بفحص جودة المياه المتأثرة في الخزانات، وتنظيفها وتعقيمها لضمان جودتها، وضمان صلاحيتها للاستخدام البشري، وذلك من خلال فحوصات دورية في مختبرات معتمدة تطبق أعلى معايير الجودة وإرشادات منظمة الصحة العالمية WHO.

وكانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع قد سارعت باتخاذ الإجراءات اللازمة والفورية ورفع حالة استعداد المنشآت الصحية للتعامل مع أية إصابات منذ بداية المنخفض الجوي، حيث تعاملت مع عدد محدود جدا من الحالات التي بدت عليها بعض أعراض التأثر بالمياه المختلطة وتم تقديم العلاج اللازم لها والتأكد من سلامتها وخروجها من المستشفى.

وأكدت الوزارتان أنه حرصا على صحة وسلامة المجتمع، يتم توفير مجموعة من الإرشادات والنصائح في المناطق المتأثرة بالمنخفض الجوي، تتضمن عدم المشي أو السباحة في مياه الأمطار المتراكمة التي قد تحتوي على مواد ملوثة، وتجنب المياه الراكدة التي قد تكون أرضا خصبة للبعوض والحشرات الأخرى الأمر الذي قد يؤدي إلى الإصابة بالأمراض.

وأشادت الوزارتان بجهود فرق إدارة الطوارئ والأزمات والجهات المعنية والفرق المتخصصة على سرعة استجابتهم للتداعيات كافة، مثمنة دورهم الفعّال في التصدي لمختلف التحديات، وتقديم الدعم اللازم للمجتمع في كل الظروف على مدار الساعة وبصورة مستمرة منذ بدء المنخفض الجوي وتعاون المجتمع مع الجهات المختصة.

وأهابتا أفراد المجتمع بالرجوع للمصادر الرسمية في الدولة للحصول على المعلومات، وعدم تداول أي شائعات قد تعرّض من يتداولها للمساءلة القانونية.