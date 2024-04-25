الامارات | «بلوغ الميل الأخير» تقدم 55 مليون درهم للقضاء على الأمراض المُعدية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مبادرة بلوغ الميل الأخير، المبادرة الصحية العالمية التي يدعمها صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تقديم 55 مليون درهم إلى المعهد العالمي للقضاء على الأمراض المُعدية «غلايد»، وهي المنحة الثانية منذ إطلاق المعهد في عام 2019.

ورافق الإعلان حفل توقيع أقيم خلال المؤتمر العالمي للأعمال الإنسانية الآسيوية لعام 2024 في أبوظبي، الذي يقام تحت رعاية سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية.

وتهدف الرؤية المشتركة لمبادرة بلوغ الميل الأخير ومعهد «غلايد» إلى تحقيق عالم خالٍ من الأمراض المُعدية التي يمكن الوقاية منها، وتسريع التقدم نحو القضاء على الأمراض واستئصالها.

وقال الرئيس التنفيذي لمبادرة بلوغ الميل الأخيـر، نصار المبارك: إن هذه المبادرة المتواصلة تعكس اهتمام صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتحسين النتائج الصحية العالمية، وتعزيز جهود مكافحة الأمراض المُعدية التي لاتزال تؤثر في المجتمعات الأكثر ضعفاً في العالم.

وأضاف أن هذه الشراكة، التي تسهم في تعزيز المنظومة الصحية في الدول المستفيدة، ترسّخ مكانة أبوظبي بوصفها مساهماً رائداً في جهود مكافحة الأمراض التي يمكن الوقاية منها، ومركزاً للتقدم الصحي العالمي والابتكار والتعاون.