الامارات | متطوعون من طلبة جامعة دبي يشاركون في مبادرات مجتمعية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك طلبة متطوعون من جامعة دبي في أكثر من 10 مبادرات مجتمعية بالتعاون مع عدد من المؤسسات والهيئات الخيرية والتطوعية في دولة الإمارات، منها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومركز الشارقة للعمل التطوعي، ومؤسسة وطني الإمارات، ومؤسسة الاتحاد الخيرية في عجمان، وجمعية دبي الخيرية.

وأفادت الجامعة، في بيان أمس، بأن تلك المبادرات شملت توزيع وجبات إفطار صائم خلال شهر رمضان في عدد من مساجد دبي، وذلك بالتنسيق مع جمعية دبي الخيرية، فضلاً عن تنظيم موائد إفطار صائم في مسجد الشارقة الكبير بالتنسيق مع مركز الشارقة للعمل التطوعي، إضافة إلى تنظيم مائدة إفطار للعمال في مصلى العيد بالشارقة، وتوزيع وجبات إفطار صائم لعمال جامعة دبي، علاوة على توزيع 142 وجبة إفطار صائم على العمال بمسجد عمر بن الخطاب في عجمان.

وخلال عيد الفطر، أسهم الطلبة في إدخال الفرحة إلى قلوب الأطفال من خلال تنفيذ مبادرة كسوة العيد لـ50 طفلاً يتيماً ومن الأسر المتعففة، بالتنسيق مع مؤسسة الاتحاد الخيرية في عجمان، إلى جانب توزيع صناديق فرحة عيد على الأطفال من الأسر المتعففة تحت إشراف دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة.

كما شارك عدد من طلبة جامعة دبي في المبادرة المجتمعية، ومساندة فرق العمل الميدانية بالتنسيق مع بلدية دبي في تنظيف شوارع المنطقة السكنية «القوز» بدبي.