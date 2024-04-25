الامارات | «العالمي للأعمال الإنسانية الآسيوية»: الإمارات تقود مستقبل العمل الخيري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سلّطت الدورة الـ11 للمؤتمر العالمي للأعمال الإنسانية الآسيوية الذي يقام للمرة الأولى في أبوظبي، الضوء على القدرة الفريدة والاستثنائية لدولة الإمارات على قيادة مستقبل العمل الخيري في أسواق النمو العالمية بآسيا وإفريقيا، خدمةً لمجتمعاتها الإقليمية ومجتمعات العالم أجمع.

واستقطب المؤتمر، الذي يختتم أعماله اليوم، تحت عنوان «آسيا واحدة، مستقبل واحد»، مستثمرين وفاعلي خير ومؤسسات وواضعي سياسات وباحثين ورواد أعمال ومنظمات مؤثرة من جميع أنحاء العالم، بهدف بناء تحالفات واسعة النطاق والأثر، تتكاتف فيها أيادي الخير من جميع أنحاء آسيا، لإحداث التغييرات المنشودة. وقال الرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع والمبعوث الخاص لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية، بدر جعفر، في جلسة خلال المؤتمر ركزت على الدور المحوري الذي تؤديه الأعمال الخيرية في تحقيق التغيّرات الإيجابية عبر أسواق النمو العالمية: «مع الانتقال الضخم المتوقع عبر الأجيال لثروات بقيمة 26 تريليون دولار في آسيا وإفريقيا على مدى العقدين المقبلين، تأتي فرص هائلة ستجعل من أسواق النمو العالمية، في العالم العربي وفي المناطق الأخرى، مراكز للتمويلات والأعمال الخيرية الاستراتيجية واسعة النطاق والابتكار الاجتماعي»، مشيراً إلى تصدر دولة الإمارات في الاستفادة من تلك الفرص الاستثنائية.

وفي هذه الجلسة التي أدارتها رئيسة تحرير «ذا ناشيونال»، مينا العُرَيبي، ركّز النقاش على التفاصيل الدقيقة للعمل الخيري الاستراتيجي وسط تداخل الأعمال والمسؤولية الاجتماعية والاستدامة البيئية.

وأبرز النقاش أهمية أطر العمل والشبكات التي تدعم العمل الخيري، والتحديات والفرص المصاحبة لجهود تنفيذ أجندة تغيّر المناخ، مع مناقشة أهم التوجهات المستجدة في المجال الخيري على مستوى العالم.