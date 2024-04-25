الامارات | متى يمكن لولي الأمر استرداد الرسوم الدراسية ؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استشارة قانونية

سؤال

لماذا تصادر المدارس الخاصة رسوم التسجيل المدفوعة مقدما، في حال تراجع ولي الامر عن الحاق ابنه بها .. هل يحق لها هذا الاجراء ؟ ، وفي حال قام بدفع رسوم دراسية.. فهل يحق له استردادها قبل بداية السنة الدراسية؟

الإجابة :

المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف :

وفقاً لسياسة استرداد الرسوم المعتمدة من هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي فإنه لا يمكن استرداد رسوم تسجيل الطلبة الجدد ورسوم إعادة التسجيل، إلا في حالات استئنائية مثل حالة ثبوت سفر العائلة إلى بلد آخر أو إمارة أخرى.

أما الرسوم الدراسية فإنه حال سداد كامل الرسوم وتم طلب إلغاء التسجيل قبل بداية العام الدراسي يمكن رد الرسوم مع خصم رسوم التسجيل أو إعادة التسجيل.

وفي حال كان الطلب خلال أسبوعين من بدء العام الدراسي أو الفصل الدراسي يتم رد الرسوم مع خصم قيمة رسوم شهر، وفي حال كان الطلب بعد مدة من أسبوعين حتى شهر تخصم قيمة رسوم شهرين، وإذا كان الطلب بعد شهر تستحق المدرسة قيمة رسوم الفصل الدراسي كاملاً.

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