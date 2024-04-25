الامارات | حمدان بن محمد يعين منى المرزوقي مُديراً تنفيذياً للدعم المؤسسي بـ"صحة دبي"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس رقم (33) لسنة 2024 بنقل منى محمد عبدالرحيم بجمان المرزوقي، من دائرة المالية إلى هيئة الصحة في دبي، وتعيينها مُديراً تنفيذياً لقطاع خدمات الدعم المؤسسي المشترك بالهيئة.

ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.