محمد الشرقي يكرم أعرق الصحف العربية خلال افتتاح ملتقى الفجيرة الإعلامي

ابوظبي - سيف اليزيد - الفجيرة (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، دور الإعلام في تنمية المجتمعات وتشكيل وعي أفرادها، مشيراً إلى الاهتمام الذي توليه حكومة الفجيرة تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بتطوير قطاع الإعلام، والاهتمام بأدواته التي تواكب المتغيرات العالمية على جميع الأصعدة.

جاء ذلك خلال حضور سموه، افتتاح فعاليات ملتقى الفجيرة الإعلامي 2024 «الإعلام الموازي - محطات ورؤى»، بحضور الشيخ الدكتور راشد بن حمد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ محمد بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ سعيد بن سرور الشرقي، وسعيد العطر، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، بمشاركة نخبة من الإعلاميين العرب والناشرين والمهتمين بقضايا الإعلام الحديث.

أهمية كبرى

وألقى كلمة حكومة الفجيرة في حفل الافتتاح محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري بالفجيرة، رئيس اللجنة العليا للملتقى، مؤكداً أن الفضل في عودة ملتقى الفجيرة للإعلام للانعقاد هذا العام، يعود لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، الذي يولي الإعلام أهمية كبرى، ولدعم ومتابعة سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، الحثيثة لمواكبة تطورات الإعلام الحديث لما فيه خير الوطن والمجتمع.

وقال الضنحاني: «قضايا شائكة، وإشكالية، ذات تأثير كبير، على الثقافة والتربية والإعلام، نفردها اليوم على طاولة البحث والحوار، في ملتقى الفجيرة الإعلامي - محطات ورؤى، تهدف إلى تطوير الإعلام التقليدي وجعل الإعلام الرقمي يصب في مصلحة المجتمع».

وأضاف: «كيف نطوّع التكنولوجيا لخدمة قضايانا، ولا تغيرنا التكنولوجيا أو تحرف مسارنا عن غاياتنا الكبرى؟ كلنا أمل، أن نتمكن من رسم رؤية استراتيجية بعيدة المدى، تحافظ على حضور وتأثير الإعلام الجاد، صاحب القضايا الكبيرة، ليواجه محاولات حرف الإعلام عن مساره وإغراقه في المسائل الهامشية».

وأكد أن الجميع يعمل من أجل مجد الكلمة، ومسؤولية العبارة، في إيصال الرسالة الأخلاقية والوطنية الصحيحة، المدعّمة بجميع الوسائل التقنية، حفاظاً على شخصيتنا الثقافية ووجودنا. فالإعلام هو المسؤول أولاً وآخراً، عن هذه الأهداف العريضة، وعليه تعقد الأجيال آمالها.

تكريم أعرق الصحف

وكرَّم سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أعرق الصحف العربية، ممثلةً برؤساء تحريرها، ماجد منير رئيس تحرير «الأهرام» المصرية، والدكتور حمد الكعبي، الرئيس التنفيذي لمركز «الاتحاد» للأخبار، وإبراهيم المليفي، رئيس تحرير مجلة «العربي» الكويتية.

وتضمن حفل الافتتاح عرض فيلم قصير عن تطور الإعلام في العالم بعنوان «عالم من السحر»، ألقى الضوء على التطورات التكنولوجية التي حصلت في السنوات الأخيرة، ونشوء المنابر الإلكترونية الجديدة، ومدى تأثيرها على الإعلام التقليدي. كما سبق فقرة تكريم الصحف العريقة، فيلم عن تجربتها الإعلامية وتاريخ نشوئها.

حضر الحفل، الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وجمهور من الإعلاميين.