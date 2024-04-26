الامارات | رئيس الدولة ورئيس كوستاريكا يبحثان هاتفياً التعاون بين البلدين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحث صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورئيس جمهورية كوستاريكا، رودريغو تشافيس روبلز، خلال اتصال هاتفي، فرص تطوير مختلف جوانب التعاون الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وغيرها من المجالات ذات الأولوية التي تدعم رؤى البلدين وتطلعاتهما نحو التنمية والازدهار المستدام، وذلك في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقّعها البلدان خلال أبريل الجاري.

واستعرض الجانبان الإمكانات المتوافرة للتعاون في مجالات الطاقة المتجددة والممارسات المستدامة، والحفاظ على البيئة، إضافة إلى النهوض بقطاعات الابتكار والتكنولوجيا الخضراء، خصوصاً الزراعية ودعم الأمن الغذائي، وتنويع الاقتصاد، لتحقيق مستقبل أكثر استدامة لشعبي البلدين، بما يجسّد التزامهما بتطوير اقتصادات مواكبة للمستقبل.

كما بحث الجانبان عدداً من الموضوعات والقضايا محل الاهتمام المشترك، مؤكدين في هذا السياق، الحرص على تحقيق أهداف الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون والشراكات النوعية البنّاءة التي تخلق فرصاً استثمارية تدعم أولويات التنمية في البلدين، وتعزز نموهما الاقتصادي المستدام، بما يعود بالخير على الجميع.