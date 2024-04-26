الامارات | مكتوم بن محمد: نتطلع دائماً للتعاون وتبادل الخبرات مع الشركات العالمية العريقة ودعمها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رولي فان رابارد، المؤسس الشريك ورئيس مجلس الإدارة الشريك لشركة "سي في سي كابيتال بارتنرز"، الرائدة في مجال الاستثمارات الخاصة في أوروبا

وقال سموه عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً، التقيت رولي فان رابارد، المؤسس الشريك ورئيس مجلس الإدارة الشريك لشركة "سي في سي كابيتال بارتنرز"، الرائدة في مجال الاستثمارات الخاصة في أوروبا واستعرضنا خلال اللقاء حضورها الحيوي في مركز دبي المالي العالمي الذي يمثل نقطة انطلاق قوية لأعمالها في المنطقة.

وأضاف سموه قائلاً "ناقشنا كذلك الفرص التي تقدمها دبي متمثلةً في البنية التحتية المتقدمة والسياسات التي تجعلها بيئة مثالية للنمو والتطور في قطاع إدارة الأصول والاستثمارات العالمية.

واختتم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، قائلاً نتطلع دائماً للتعاون وتبادل الخبرات مع الشركات العالمية العريقة ودعمها، تحقيقاً للرؤية الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم المتمثلة في مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، لتعزيز مكانة دبي كواحدة من أهم 4 مراكز مالية على مستوى العالم.