«الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة» تعلن تمديد فترة الترشيح لجوائز «اصنع في الإمارات»

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تمديد فترة الترشيح لجوائز «اصنع في الإمارات» في نسختها الثانية من 26 أبريل وهو الموعد الذي كان محدد سابقاً إلى 1 مايو 2024، وذلك بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الشركات العاملة والأفراد في القطاع الصناعي في دولة الإمارات والراغبين في المشاركة.

وكانت النسخة الأولى للجوائز قد أقيمت في عام 2023 خلال الدورة الثانية من منتدى «اصنع في الإمارات»، حيث احتفت هذه الجوائز بأصحاب الرؤى والمواهب والمبتكرين والصناعيين ورواد الاستدامة في القطاع الصناعي الذين يدعمون تحوّل دولة الإمارات إلى مركز عالمي للصناعة، وتعزيز مكانتها بين الدول الصناعية.

وتنقسم الجوائز في عام 2024 إلى 10 فئات تندرج تحت 5 تصنيفات رئيسية وهي المحتوى الوطني، والاستدامة، ومصنع المستقبل، وممكنات الصناعية والشركاء الاستراتيجيين، والريادة والمواهب. وكانت الوزارة أعلنت فتح باب الترشيح اعتباراً من 22 فبراير وسيتم التواصل مع المرشحين في الفترة ما بين ما بين 22 أبريل و8 مايو وسيتم الإعلان عن الفائزين في حفل خاص ضمن فعاليات منتدى «اصنع في الإمارات» السنوي، الذي ستقام دورته الثالثة يومي 27 و28 مايو 2024 في أبوظبي، بحضور كبار قادة الصناعة والمسؤولين الحكوميين والمستثمرين والمؤسسات المالية.

وتعد الجوائز جزءاً أساسياً من جهود الوزارة لتعزيز البيئة التنافسية وتحفيز الشركات على المبادرة إلى اعتماد الممارسات المثلى والتقنيات المتقدمة وتحسين قدراتها التنافسية محلياً وإقليمياً وعالمياً، وتأتي انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومبادرة «اصنع في الإمارات». وكان منتدى «اصنع في الإمارات» قد تم إطلاقه عام 2022 كأحد ركائز مبادرة «اصنع في الإمارات» تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والتي تهدف إلى جعل دولة الإمارات مركزاً صناعياً عالمياً، وهي بمنزلة دعوة للمستثمرين والصناعيين والمبتكرين المحليين والعالميين للاستفادة من مزايا الاستثمار في القطاع الصناعي في دولة الإمارات، إضافة إلى تعزيز الاستثمار في التكنولوجيا وصناعات المستقبل.

وشهد المنتدى في دورته الثانية العام الماضي حضور أكثر من 5,000 من قادة القطاع الصناعي وتم الإعلان عن فرص شراء إضافية بقيمة 10 مليارات درهم، مما يرفع القيمة الإجمالية لفرص الشراء المعلن عنها في المنتدى إلى 120 مليار درهم، بما يجعل المنتدى أهم منصة صناعية في المنطقة، وذات مكانة دولية. ويمكن لأي شركة أو فرد في دولة الإمارات يستوفي المعايير المحددة التقدم للجوائز ضمن 10 فئات، وهذه الفئات هي:1- التميز في المحتوى الوطني وتندرج تحته 3 فئات فرعية:• مصنّعو القطاع الخاص. • مصنّعو قطاع الشبه الحكومي.• مزودو الخدمات.

2- الاستدامة وتشمل فئة واحدة وهي جائزة الصناعة المستدامة.

3- مصانع المستقبل وتشمل فئتين فرعيتين هما جائزة الصناعة الذكية وجائزة التميز في الابتكار.

4- الممكنات الصناعية والشركاء الاستراتيجيون، وتشمل فئتين فرعيتين هما جائزة أفضل ممكن وشريك استراتيجي في قطاع الصناعة وجائزة معايير الجودة.

5-الريادة والمواهب: • جائزة أفضل موهبة شابة للعام.• جائزة الرائد الملهم.

ويمكن الترشيح هنا: https://miiteawards.moiat.gov.ae/ar/auth/sign-up وتعد جوائز «اصنع في الإمارات» منصة متميزة للشركات والأفراد لتعزيز مكانتهم وعرض ابتكاراتهم وإظهار أهمية منتجاتهم وخدماتهم وحلولهم للمجتمعات المحلية والإقليمية والعالمية.

وتتسم عملية اختيار الفائزين بجوائز «اصنع في الإمارات» بدقة متناهية، ضمن معايير محددة، بما يضمن تكريم المؤسسات والأفراد الأكثر استحقاقاً، ويتم تقييم المرشحين وفقاً للمعايير المحددة لكل فئة من فئات الجائزة التي يتقدمون لها، ويتم الحكم على الترشيحات بواسطة لجنة مكونة من ممثلين عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والجهات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى خبراء وقادة الصناعة.