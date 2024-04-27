«تعليم» تنتهي من مراجعة درجات الطلبة الأسبوع المقبل

ابوظبي - سيف اليزيد - دينا جوني (دبي)

تبدأ مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، الأسبوع المقبل، في الرد على طلبات مراجعة درجات الطلبة في جميع المراحل التعليمية والمسارات في المدارس الحكومية، ولصفوف الثاني عشر في المدارس الخاصة التي تطبق منهاج الوزارة.

وعممت المؤسسة الأسبوع الماضي الرابط الخاص بتقديم طلبات المراجعة من قبل الطلبة وأولياء الأمور، لافتة إلى أن الرد سيكون خلال خمسة أيام عمل.

وانتهت «تعليم» الخميس من إعلان نتائج اختبارات الطلبة للفصل الدراسي الثاني من العام الأكاديمي 2023-2024، التي امتدت لأربعة أيام، وفق البرنامج الزمني الذي أصدرته. وأعلنت المؤسسة في 22 أبريل نتائج طلبة الثاني عشر، ونتائج الصفوف من التاسع إلى الحادي عشر في 23 أبريل، ونتائج طلبة الصفوف من الخامس إلى الثامن في 24 أبريل، ونتائج الصفوف من الأول إلى الرابع في 25 أبريل.

وحددت المؤسسة في دليل آلية طلب مراجعة الدرجات الذي أصدره قطاع التطوير المدرسي، مهام وصلاحيات الفرق المدرسية التي توزعت على سبعة أدوار مختلفة في التعامل مع طلبات مراجعة الدرجات المقدّمة من الطلبة في مختلف المراحل التعليمية والمسارات الدراسية من الرابع إلى الثاني عشر.

فرق عمل

ومن أبرز أدوار المدارس تشكيل فرق عمل مؤلفة من رؤساء وحدة شؤون الطلبة، ومعلمي المواد الدراسية، ومعلمي التربية الخاصة إذا لزم الأمر، وبقيادة مدير المدرسة أو من ينوب عنه، ويحدد رئيس الفريق مسؤوليات فريق العمل، ويتولى الفريق مراجعة الطلبات الإلكترونية الواردة إليهم، والتحقق من مدى توفر المعلومات المذكورة في الطلب والمستندات الداعمة.

ومن الأدوار أيضاً أن يقوم رئيس وحدة شؤون الطلبة بالتأكد من دقة البيانات المدخلة في النظام والتحقق منها، وفق معايير واشتراطات فئات مراجعة الدرجات، وكذلك مراجعة كل البيانات الواردة في طلب المراجعة، والتحقق من سلامتها من خلال التحقق من سلامة تقدير درجة التقييم، ورصدها في نظام المنهل، والاطلاع على تقرير اختبار نهاية الفصل عبر نظام سويفت أسيس والورقة الامتحانية إن وجدت.

صلاحيات

من صلاحيات فرق العمل أن يتم الردّ على مقدّم الطلب من قبل فرق المدرسة بالرفض، أو بقبول مراجعة الدرجات، أو طلب المزيد من المعلومات أو تحويل الطلب إلى الفروع المدرسية وفق معايير محددة، وذلك خلال خمسة أيام عمل ضمن الضوابط المعتمدة. وأخيراً يتم إبلاغ الطالب بالقرار من خلال إدارة المدرسة، أو من خلال تتبع الطلب عن طريق قناة تقديم طلب المراجعة، مع الالتزام بالمواعيد النهاية للتقديم.