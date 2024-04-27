أبوظبي تُهدي العالم أكبر قارب «ثلاثي الأبعاد»

ابوظبي - سيف اليزيد - هالة الخياط (أبوظبي)

قدمت أبوظبي للعالم أكبر قارب مصنوع بتقنية الطباعة الثلاثية في العالم، ودخل به «أبوظبي للتنقل» التابع لدائرة البلديات والنقل موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

القارب الذي عرض في فعالية «دريفت إكس العالمية» التي احتضنتها ياس مارينا أبوظبي، في إطار فعاليات «أسبوع أبوظبي للتنقل» يبلغ طوله 11.98 متر، وعرضه 4 أمتار، ويعمل بالطاقة الكهربائية.

وجرت طباعته في غضون 11 يوماً بتقنية تسمح بإعادة تدوير المادة التي صنع منها بعد انتهاء دورة حياة القارب، واستخدام المادة عينها لبناء قارب آخر.