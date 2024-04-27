حمدان بن زايد يطّلع على الجهود التطويرية لشرطة أبوظبي في منطقة الظفرة

ابوظبي - سيف اليزيد - اطلع سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثِّل الحاكم في منطقة الظفرة على الجهود التطويرية للقيادة العامة لشرطة أبوظبي في منطقة الظفرة للنهوض بمستوى الخدمات الشرطية، وتعزيزاً لمسيرة الأمن والاستقرار.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، في قصر السيف في مدينة الظنة بمنطقة الظفرة، وفداً من شرطة أبوظبي برئاسة اللواء خليفة محمد الخييلي، مدير قطاع المالية والخدمات، وبحضور العميد حمدان سيف المنصوري، مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة، والعقيد الدكتور مهندس حمد العصري الشامسي، مدير إدارة المشاريع الهندسية بقطاع المالية والخدمات.

وأشاد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان بالتطور الكبير الذي تشهده شرطة أبوظبي وأداء منتسبيها، وبالدور الذي يقومون به، وحثهم على بذل المزيد من الجهد، وتقديم التسهيلات والخدمات لكافة المراجعين، والتأكد من وصولها إلى أفراد المجتمع بالجودة المطلوبة وفي أسرع وقت، فضلاً عن تشييد المشاريع الهندسية المتكاملة التي تلبي جميع متطلبات التوسع السكاني في المنطقة.

ووجه سموه بضرورة المتابعة المستمرة للأعمال الخدماتية وتحسين جودة الأداء للارتقاء بالعمل إلى أعلى المستويات، وتقديم خدمات شرطية متميزة للمواطنين والمقيمين والزوار في منطقة الظفرة، ومتابعة أهم المشاريع والخطط التطويرية لمديرية شرطة أبوظبي في الظفرة، والتي تواكب النهضة العمرانية، وتعزز جهود الشرطة في استدامة الأمن والأمان.

واستمع سموه لعرض قدمه اللواء خليفة محمد الخييلي، مدير قطاع المالية والخدمات، مستعرضاً المشروعات المستقبلية لشرطة أبوظبي في منطقة الطفرة، وأهم الخطط التطويرية لمشروع مبنى مديرية الشرطة ومباني مراكز الشرطة التي تواكب النهضة وتعزز جهود الشرطة.

واستعرض العميد حمدان سيف المنصوري، مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة جهود شرطة أبوظبي في استدامة الأمن والأمان واستخدام أفضل الأدوات والتقنيات الحديثة للارتقاء بالأداء، وتحقيق قفزات نوعية في حفظ أمن أفراد المجتمع في منطقة الظفرة.

من ناحية أخرى، زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان المواطن راشد ناصر المنصوري في منزله في بدع المطاوعة بمدينة غياثي.

ورحب المواطن بسموه وأعرب عن شكره لهذه الزيارة الكريمة وتشريفه لهم، وتبادل الأحاديث الودية مع سموه، تأكيداً على عمق الروابط التي تجمع القيادة بالشعب.

رافق سموه، خلال الزيارة، ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وعدد من كبار المسؤولين بمنطقة الظفرة.