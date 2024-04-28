الامارات | «الأرصاد»: أمطار خفيفة إلى متوسطة اعتباراً من الثلاثاء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن الدولة تتأثر خلال الفترة الحالية بامتداد منخفض جوي سطحي ضعيف، يصاحبه امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وأضاف أن «طقس اليوم سيكون صحواً إلى غائم جزئياً، أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية المحلية المُمطرة على بعض المناطق الشرقية والداخلية بعد الظهر، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار والأتربة، وتراوح سرعتها بين 15 و25 كيلومتراً في الساعة، تصل إلى 40 كيلومتراً على البحر الذي يكون خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان».

وتوقع المركز أن يظل طقس الغد صحواً إلى غائم جزئياً، أحياناً، مع استمرار فرصة تكون بعض السحب الركامية المحلية المُمطرة شرقاً، وعلى بعض المناطق الداخلية بعد الظهر، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة أحياناً، تكون مثيرة للغبار.

وأشار المركز إلى أن طقس الثلاثاء المقبل، سيكون صحواً إلى غائم جزئياً، أحياناً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية المحلية، يصاحبها سقوط أمطار شرقاً وعلى بعض المناطق الغربية بعد الظهر، فيما تكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار والأتربة، وتراوح سرعتها بين 15 و25 كيلومتراً في الساعة، تصل إلى 40 كيلومتراً على البحر الذي يكون خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.

وتوقع المركز أن يكون طقس الأربعاء المقبل صحواً إلى غائم جزئياً، وغائماً أحياناً، مع استمرار فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على الجزر وبعض المناطق الغربية مساءً، لافتاً إلى أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول إلى شمالية غربية، نشطة إلى قوية السرعة، أحياناً، حتى صباح الخميس، وتكون مثيرة للغبار والأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

ويعتبر الشهر الجاري أحد شهور الفترة الانتقالية الأولى (الربيع)، التي تتميز باختلاف وسرعة تغير توزيعات الضغط الجوي في الطبقات السفلية من الغلاف الجوي، ما يؤدّي إلى تغيّرات سريعة في الأحوال الجوية.

ووفقاً للمركز الوطني للأرصاد، فإن الفترة الحالية تشهد ضعف تأثير المرتفع الجوي السيبيري، كما تتأثّر المنطقة بمرور امتدادات المنخفضات الجوية في طبقات الجو العليا والسطحية من الغرب إلى الشرق، مثل امتداد منخفض البحر الأحمر من جهة الغرب أو امتداد منخفض من جهة الشرق، لافتاً إلى أنه في حالة تعمق هذه المنخفضات تزداد كميات السحب على بعض المناطق مع حدوث فرص لسقوط الأمطار، فيما تقل نسبة الرطوبة في الهواء قليلاً، وإن ظلت الفرص قائمة لتشكّل الضباب والضباب الخفيف على مناطق متفرقة، خصوصاً خلال النصف الأول منه. ويراوح متوسط درجات الحرارة على الدولة خلال الفترة الحالية ما بين 25 و29 درجة مئوية، إذ يبلغ متوسط الدرجة العظمى ما بين 32 و36 درجة مئوية، ومتوسط الدرجة الصغرى ما بين 20 و23 درجة مئوية، فيما يصل متوسط سرعة الرياح إلى 13 كيلومتراً في الساعة.