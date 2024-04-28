الامارات | الإمارات تتضامن مع الصين وتعزّي في ضحايا الإعصار والفيضانات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعربت دولة الإمارات عن خالص تعازيها وتضامنها مع جمهورية الصين الشعبية في ضحايا الأمطار الغزيرة التي أدت إلى فيضانات اجتاحت مقاطعة قوانغدونغ الجنوبية والإعصار الذي تعرضت له قوانغتشو، ما أدى إلى مقتل عدد من الأشخاص، وإجلاء عشرات الآلاف من السكان.

وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة الصينية وللشعب الصيني الصديق ولأهالي وذوي الضحايا.