أمطار متفاوتة الشدة على مناطق بالدولة مصحوبة بالبرد

ابوظبي - سيف اليزيد - إبراهيم سليم (أبوظبي)

هطلت أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من الدولة مصحوبة بالبرد أحياناً، وجريان بعض الأودية والشعاب، حيث تهيأت فرصة تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والشمالية والداخلية ورياح نشطة تصل سرعتها 40 كم/س، وذلك من الساعة 08:15 حتى الساعة السادسة مساء.

ودعا المركز الوطني للأرصاد إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار الغزيرة من السحب الركامية على المناطق الشرقية والشمالية من الدولة، والرياح القوية التي قد تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية أحياناً.

وتجنب أماكن جريان الأودية وتجمعات المياه.

وشملت مناطق الهطول «السيوح ومويلح، والقراين، وخورفكان، والبطائح، ومليحة بالشارقة، ومسافي، والغيل ومناطق متفرقة من رأس الخيمة، وعلى وادى اعسمه، ووادي عبادلة في الفجيرة».

ووفقاً للمركز الوطني للأرصاد، تشهد الدولة حالة جوية خلال الفترة من الأحد 28 أبريل إلى السبت 4 مايو 2024، وتتكون السحب الركامية المحلية الممطرة، مع احتمال سقوط بعض البرد على المناطق الشرقية، وتمتد على بعض المناطق الداخلية والغربية، وذلك حتى الأربعاء المقبل.

وأشار المركز إلى أنه من مساء الأربعاء إلى الخميس تتأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي من البحر الأحمر، تصاحبه رياح جنوبية شرقية رطبة، مع امتداد منخفض جوي من الشمال الغربي، وتيار هوائي في طبقات الجو العليا، مع تقدم تشكلات مختلفة من السحب، تتخللها سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة مع البرق والرعد أحياناً، مع احتمال سقوط بعض البرد، تبدأ من الغرب ليل الأربعاء، وتمتد على معظم مناطق الدولة يوم الخميس، وتتركز على المناطق الغربية والسواحل وبعض المناطق الشرقية.

وخلال يوم الجمعة والسبت تقل كميات السحب تدريجياً، مع استمرار فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، قد تكون غزيرة على بعض المناطق الجنوبية والشرقية.

وبالنسبة إلى حركة الرياح، فتكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً، خاصة مع السحب الركامية، وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

والبحر متوسط الموج ومضطرب أحياناً، خاصة مع السحب في الخليج العربي وبحر عمان.