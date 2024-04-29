بحوث علمية واعدة لطلبة كلية ليوا في الصحة والاستدامة والذكاء الاصطناعي

ابوظبي - سيف اليزيد - أكدت كلية ليوا في أبوظبي على ان البحث العلمي يتصدر اجندة أولوياتها الاستراتيجية إذ يمثل هذا المحور ركيزة أساسية لإعداد الطلبة وإكسابهم المهارات المطلوبة للتفاعل مع التحديات التي تواجه القطاعات التنموية ذات العلاقة، فقد نظمت كلية ليوا النسخة الثانية من معرض الأبحاث العلمية ومشاريع الطلبة للعام الأكاديمي 2023/2024 وذلك بمشاركة جميع الكليات الخمس بالتعاون مع وحدة البحوث العلمية وقسم شؤون الطلبة.

شارك في المعرض 162 طالباً بمجموع 47 مشروعاً بحثياً يمثل مختلف التخصصات في الكلية في تخصصات الهندسة، العلوم الطبية والصحية، الإدارة، العلاقات العامة والإعلام، وتكنولوجيا المعلومات.

افتتح البروفيسور هاني القاضي، نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية المعرض وناقش المشاريع البحثية مع الطلبة والمشرفين المشاركين، وتم تقييم الأعمال من قبل 22 محكمًا تم اختيارهم من الهيئة الأكاديمية.

وقد شملت مشاركة كلية العلوم الطبية والصحية 21 مشروعًا، تركزت على مواضيع مهمة مثل تحليل العوامل المؤثرة على مدة انتظار المرضى في مراكز الرعاية الصحية الأولية في أبوظبي، ومقارنة بين الدقة والفعالية والتكلفة لطرق التشخيص المختلفة للكشف عن العلامات الحيوية للسرطانات في المختبرات الطبية، بالإضافة إلى ثورة الرعاية الصحية عن بُعد في دولة الإمارات العربية المتحدة وغيرها من المواضيع الصحية. كما شاركت كلية إدارة الأعمال بـ12 بحثًا علميًا حول مواضيع مهمة مثل الاستدامة واستخدام التقنيات الذكية في القطاع المصرفي، وكذلك الكشف عن أنماط مدعومة بالذكاء الاصطناعي واستراتيجيات تنبؤية للوقاية من حرائق وسائل النقل في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتضمن عرض مشاريع كلية إدارة تكنولوجيا المعلومات 8 مشاريع، تناولت حلولًا وابتكارات تكنولوجية مثل تحويل الكلام إلى إشارة (STS) والإشارة إلى نص (STT) ونظام التقييم الإداري الذكي (IMAS) للتحصيل الأكاديمي وجهاز تواصل وتتبع العين للأشخاص الذين يعانون من ضعف النطق (ETSI). وتناولت المشاريع الهندسية مواضيع مهمة مثل تحسين المبادل الحراري ذو الأنابيب المزدوجة باستخدام عقود الفروقات، وتعزيز إنتاجية الطاقة الشمسية في المياه العذبة باستخدام المراوح، والحد من اكتظاظ غرف الطوارئ باستخدام نماذج المحاكاة.