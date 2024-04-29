الامارات | حمدان بن محمد: دبي مدينة محورها الإنسان وسنسخر له جميع إمكانياتنا وطاقاتنا ليكون الأسعد في هذا العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي: في عام 1999 بدأت رحلة ريادة المستقبل التي استهلّها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر إطلاق مسيرة دبي للتحول الإلكتروني التي توالت إنجازاتها حتى إطلاق استراتيجية دبي الرقمية العام الماضي.. وحققنا إنجازات قياسية جعلتنا الموطن الأول للشركات المليارية العالمية في قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في المنطقة.

وقال سموه عبر منصة "إكس": "في عام 1999 بدأت رحلة ريادة المستقبل التي استهلّها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر إطلاق مسيرة دبي للتحول الإلكتروني التي توالت إنجازاتها حتى إطلاق استراتيجية دبي الرقمية العام الماضي.. وحققنا إنجازات قياسية جعلتنا الموطن الأول للشركات المليارية العالمية في قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في المنطقة".

وأوضح سموه أنه "في السنوات الأخيرة، تسارع تطور الذكاء الاصطناعي، حاملا العديد من الفرص للدول والحكومات التي تحسن توظيفه، والتحديات للذين لم يستطيعوا مجاراته. وتطلب الأمر خطط عمل سريعة الإنجاز ومواكبة للمتغيرات السريعة في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ولتعزيز صدارة دبي العالمية، نطلق اليوم خطة دبي السنوية لتسريع تبنّي استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي ، Dubai Universal Blueprint For AI والتي ستحقق أهم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 بإضافة 100 مليار درهم من التحول الرقمي لاقتصاد دبي.. ورفع إنتاجية الاقتصاد بنسبة 50% عبر الابتكار وتبني الحلول الرقمية".

وتابع سموه : "سنعمل من خلال الحزمة الأولى للخطة لهذا العام على تعيين مدير تنفيذي للذكاء الاصطناعي في كل جهة حكومية بدبي.. وإطلاق حاضنة دبي لشركات الذكاء الاصطناعي وWEB3 وإطلاق أسبوع الذكاء الاصطناعي في المؤسسات التعليمية.. و إطلاق برامج لضمان قيادة دبي في مجال مراكز البيانات.. وإطلاق رخصة دبي التجارية للذكاء الاصطناعي".

وختم سموه بالقول: "هدفنا من هذه الخطة تعزيز جودة حياة الإنسان في دبي، وسنعمل بشكل سنوي على مراجعتها وتحديثها وإطلاق مشاريع جديدة .. والتأكد من مواكبتها لجميع التطورات.. دبي مدينة محورها الإنسان.. وله سنسخر جميع إمكانياتنا وطاقاتنا ليكون الأسعد في هذا العالم".