حاكم الشارقة يفتتح المرحلة الأولى لمزرعة مليحة للألبان ويطلق هويتها

ابوظبي - سيف اليزيد - افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، اليوم، بحضور سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، المرحلة الأولى لمزرعة مليحة للألبان، وأطلق هويتها المؤسسية والمرئية.

شهد سموه، فور وصوله، قرع جرس المزرعة بوساطة مجموعة من الأطفال، إيذاناً بافتتاحها رسمياً.

وأكد صاحب السمو حاكم الشارقة، في كلمته بهذه المناسبة، تكامل المشروعات الإنتاجية في الإمارة لتوفير الغذاء الصحي لأفراد الأسرة جميعهم والتي تتضمن مشروع إنتاج الخضروات، ومشروع مزرعة القمح، ومزرعة الألبان، ومزرعة الدواجن المزمع افتتاحها قريباً، إلى جانب التعليم المتخصص لدعم هذه المشروعات بالكوادر المؤهلة علمياً والمتمثل في إنشاء جامعة الذيد، وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، وبما يحقق استقرار المجتمع، وتحقيق أهدافه في تربية الأبناء والبنات التربية الصحيحة.

وعبّر سموه عن سعادته بنجاح المشروعين الأول الخاص بالخضراوات، والثاني، وهو مشروع القمح في مليحة، والتي بدأت بما يقارب 450 هكتاراً، وكانت نسبة البروتين لأول مرة 18% كأعلى وأجود نسبة وبروتين في العام الأول، وارتفعت في العام الثاني إلى 19.1% مع ارتفاع المساحة المزروعة إلى 1400 هكتار.

حول مشروع مزرعة الألبان، قال صاحب السمو حاكم الشارقة «نفتتح اليوم المشروع الثالث الذي تبلغ موازنته 600 مليون درهم تقريباً، وهي ميزانية كبيرة، وما نشاهده اليوم هو البداية، والأعمال جارية لإكمال ما هو مخطط للمشروع».

وأضاف سموه «الأبقار التي تضمها المزرعة أبقار سلالة أصلية لم تدخل عليها أي تحسينات في النسل، ونحن نعمل منذ سنتين على شرائها من شمال ألمانيا وجنوب الدنمارك وتجميعها في مركز تابع لحكومة الشارقة، بحيث تصل البقرة إلى المزرعة وهي حامل بجنين أنثى، من خلال عملية طبية علمية تتم تحت إشراف طبي، ويتم فيها تلقيح إناث الأبقار لتحمل كل واحدة منهن بجنين أنثى»، موضحاً سموه أن عدد الأبقار التي تضمها المزرعة حالياً يبلغ 1200 بقرة ستعطي 1200 بقرة أخرى عند ولادتها وستلحق بها في الموسم المقبل أعداد جديدة.

وأشار سموه إلى أن مشروع الأبقار يحظى بعناية كاملة من جميع النواحي، حيث تتم رعاية الأبقار من حيث الصحة والبيئة والغذاء والنمو الطبيعي، ليكون الحليب غذاءً صحياً مكتملاً، وأنه سيصبح خلال ثلاث سنوات مقبلة أكبر مشروع لإنتاج الحليب العضوي الطبيعي النظيف، مؤكداً أنه سيكون منتجاً صحياً بمواصفاته كافة، حيث ستتم تعبئته في عبوات ورقية مخصصة تمنع دخول الضوء والأكسجين إليه، بينما ستتم إعادة تدوير هذه العلب بعد استخدامها.

وتطرق صاحب السمو حاكم الشارقة إلى المشروع الرابع، وهو مشروع الدواجن، مشيراً إلى أنه يكمل المشروعات الثلاثة الأولى، موضحاً أن الدواجن التي ستتم تربيتها فيه ستكون من سلالة بطيئة النمو تعتمد على التربية الحرة والزراعة العضوية، وأن منتجاتها من لحوم الدواجن والبيض ستكون طبيعية؛ لأنها ستعتمد على الغذاء الطبيعي بالإضافة إلى استخدام الأدوية الشعبية الطبيعية لعلاجها في حالة المرض، وتجنب استخدام مسرعات النمو أو الهرمونات والمواد الصناعية، فضلاً عن تربيتها في مساحات واسعة مفتوحة لتنمو بأريحية خلال مدة لا تقل عن 70 يوماً.

وبيّن سموه أضرار استخدام المواد غير الصحيّة ومسرعات النمو في الدواجن والأبقار، إذ تؤثر على الهرمونات لدى الإنسان وتتسبب في زيادة الأمراض السرطانية، بالإضافة إلى تأثيرها غير الطبيعي على نمو الإنسان.

وأوضح سموه أن هذه المشروعات الإنتاجية تتكامل فيما بينها، حيث تتم الاستفادة من بقايا كل منتج في تغذية المنتج الآخر أو تخصيب التربة بالأسمدة الطبيعية من روث الحيوانات ومخلفاتها، ما يجعلها مشروعات صديقة للبيئة.

واختتم صاحب السمو حاكم الشارقة كلمته، موجهاً الحديث إلى الآباء والأمهات بضرورة العناية بالأطفال منذ الصغر، حيث تتوافر الحضانات لهم من السنة الأولى، وذلك لأهمية التنشئة الاجتماعية السليمة للأطفال، والحفاظ على اللغة والثقافة والتراث والإيمان؛ لأن في ذلك صلاح ومستقبل المجتمع والوطن.

كان صاحب السمو حاكم الشارقة قد قام بجولة في مرافق المزرعة التي تبلغ مساحتها ثلاثة ملايين وسبعة وسبعين ألف متر مربع، تضم أبقاراً من نوع «هولشتاين» ذات سلالة أصيلة تُعدُّ الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، وتنتج ألباناً عضوية تحتوي على بروتين «A2A2».

واطلع سموّه، خلال الجولة، على حظائر المزرعة، المُصممة بهيكل معدني لتلائم التغيّر المناخي، وتضم في المرحلة الأولى 1200 بقرة عشار تحمل إناثاً، وتعمل على مدى السنوات الخمس المقبلة مع اكتمال الحظائر التي سيبلغ عددها 63 حظيرة، على تأسيس قطيع النواة الذي يتألف من 5000 بقرة تحمل جينات «A2A2» الطبيعية وغير المعدلة جينياً.

كما اطلع سموه على أحدث التقنيات المستخدمة في مراقبة الأبقار، من خلال القلادات المثبتة في عنق كل بقرة، لمتابعة حركتها وصحتها، والكشف عن موعد تلقيحها، إضافة إلى استخدام نظام التغذية الآلي والأرضيات المطاطية، للمحافظة على سلامة الأبقار خلال فترة التغذية، ونظام الأقفال الذي يُسهم في تسهيل تناول العليقة العلفية، ويساعد في تثبيتها خلال إجراء الفحوص الدورية، وطرق التنظيف الآلية عن طريق تدفق المياه التي تتم معالجتها بطرق آمنة في وحدة تنقية معالجة المياه في المزرعة، إلى جانب نظام التبريد، والمراوح الجافة لطرد الحشرات.

واستمع صاحب السمو حاكم الشارقة إلى شرح عن المساحة المتوفرة للأبقار داخل الحظائر وخارجها والتي تعتمد على القوانين والتشريعات العضوية، وتسهم في تقليل الإجهاد عليها، وكيفية تطبيق إجراءات الأمن الحيوي في المزرعة ومرافقها كافة، إضافة إلى الأعلاف العضوية التي تتغذى عليها الأبقار ومصادرها.

تعتمد المزرعة في توفير الأعلاف على مصادر عدة، بدءاً من مركز تصنيع خلطات الأعلاف المتزنة داخل المزرعة، وفحص المكونات للتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات، وتخصيص مساحة في المزرعة لزراعة الأعلاف العضوية، إضافة إلى الاعتماد على تبن ونخالة القمح العضوي من مزرعة مليحة.

وعرّج صاحب السمو حاكم الشارقة على المحلب الثانوي الآلي، المخصص للأبقار حديثة الولادة بسعة خمسين نقطة، في حين سيتم لاحقاً إنشاء محلبين رئيسين دائريين آليين للأبقار الحَلوب، بسعة ثمانين نقطة لكل منهما، وبحيث تستغرق الدورة الواحدة للحلب سبع دقائق، ما سيمكن من حلب ثلاثة آلاف بقرة خلال سبع ساعات في المحلب الدائري الواحد، ثلاث مرات يومياً.

وأوضح صاحب السمو حاكم الشارقة، في جلسة حوارية أبوية مع مجموعة من الأطفال، خلال الجولة، أهمية تناول الغذاء الصحي وأثره على مستقبل حياة الإنسان، داعياً سموه الأطفال ليكونوا سفراء لتوعية أقرانهم بضرورة الالتزام بالغذاء الصحي والابتعاد عن الغذاء الضار.

واستمع سموه من الأطفال إلى آرائهم حول أنواع الأغذية السليمة والأخرى الضارة وما تسببه لجسم الإنسان من آثار صحية، واطلع على عيّنات من العلب الورقية والعبوات الصديقة للبيئة التي ستتم فيها تعبئة منتجات مزرعة مليحة للألبان من الحليب الطازج، واللبن الزبادي واللبنة.

ترتكز مزرعة مليحة للألبان، التي تشرف عليها مؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني «اكتفاء»، على نموذج الإنتاج العضوي والمحضر بالطرق الأصيلة كأول مزرعة من نوعها في الشرق الأوسط، وقد تم اختيار قطيع الأبقار التي ستتم تربيتها فيها من سلالة طبيعية تتميّز بشدة التحمل، خصوصاً أنها نشأت في مراعٍ طبيعية مفتوحة ما جعلها تتمتع بمناعة قوية تقلل من تعرضها للأمراض، إضافة إلى أن حليبها غني ببروتين «A2A2» الذي يتمتع بجودة عالية، ونسبة أعلى من الدهون والبروتينات، مقارنة بالأنواع الأخرى من الأبقار، إذ يتضمن محتوى دهنياً بمعدل يزيد على 4% تقريباً، ومحتوى بروتينياً بمعدل 3.5%، ويُعدُّ من أجود أنواع الحليب الذي سيصل إلى المستهلكين بصورته الطبيعية من دون أي تدخل أو إنقاص من مكوناته، كما يتميز بسهولة الهضم، ويقلل الاضطرابات المعوية.

تعمل المؤسسة ضمن مشروعاتها المختلفة، على ضمان تحقيق منظومة أمن غذائي مستدام، وعلى تحقيق التكامل من خلال الاقتصاد الدائري لإنتاج السماد العضوي حفاظاً على البيئة، والذي يسهم في زيادة خصوبة التربة ومدها بالعناصر الضرورية والمفيدة، التي تُعدُّ أحد أهم المدخلات في مزرعة القمح بمليحة، والتي بدورها تمد مزرعة مليحة للألبان ومزرعة الدواجن بأعلاف عضوية؛ وذلك بهدف تحقيق التكامل بين الإنتاج الزراعي والحيواني، وتحقيق مبدأ الاقتصاد الدائري، الذي يعزز التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي المستقبلي.

تمثل هذه الطريقة المبتكرة مجموعة الفوائد الاقتصادية للنموذج الدائري، وتمثّل فرصة كبيرة لإمارة الشارقة للتركيز على تحسين كفاءة الموارد وفاعليتها، من خلال تقليل المخلفات والهدر في عملية التصنيع وإعادة الاستخدام، وإطالة دورة حياة المواد والمنتجات بطريقة مناسبة بيئياً.

حضر حفل الافتتاح الشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ محمد بن عبدالله بن ماجد القاسمي، مدير دائرة شؤون البلديات، ومعالي عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وعدد من كبار المسؤولين وأعيان المنطقة.