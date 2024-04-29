شبكة أبوظبي للإعلام تشارك في فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت شبكة أبوظبي للإعلام، شركة خدمات الإعلام العامة الرائدة في دولة الإمارات، عن مشاركتها في فعاليات الدورة الـ 33 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، وذلك بصفتها الشريك الإعلامي الرسمي للحدث الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في الفترة من 29 إبريل إلى 5 مايو في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك".

تشارك شبكة أبوظبي للإعلام في المعرض بجناح متميز يعرض أحدث إصدارات وإنتاجات ومطبوعات منصاتها الإعلامية والرقمية، من بينها إصدارات صحيفة "الاتحاد" باللغتين العربية والإنكليزية ومجلة "زهرة الخليج" ومجلة "ناشيونال جيوغرافيك العربية" و"ماجد"، حيث سيتعرف زوار الجناح على المحتوى النوعي الذي تقدمه الشبكة عبر مختلف منصاتها، كما سيحصلون على فرصة الاستفادة من خصم بنسبة 25% على جميع الاشتراكات في إصدارات الشبكة المطبوعة.

توفر الشبكة تغطيةً يوميةً عبر منصاتها المرئية من خلال استوديو بث مباشر لقناة أبوظبي، وفقرة مباشرة تعرض أنشطة وفعاليات الحدث ضمن برنامج "صباح الإمارات" على قناة الإمارات، كما تعرض فيلمين وثائقيين حول الروائي الشهير نجيب محفوظ، شخصية المعرض لهذا العام، بعنوان "نجيب محفوظ من سينما الكلوب إلى مقعد الرقيب" و"النجيب قارئاً.. العميد مقروءاً"، فضلاً عن فقرات متنوعة حول الكتابة والثقافة والقراءة، ومقاطع فيديو توعوية للأطفال بعنوان "كليلة ودمنة" على صفحات التواصل الاجتماعي.

تقدم الشبكة، في إطار مشاركتها بالمعرض، ثلاث ورش عمل تتيح للزوار الأطفال في مكتبة أبوظبي للأطفال التعرف على "أساسيات كتابة القصة القصيرة" يوم 29 أبريل، فضلاً عن مقابلة شخصيات برنامج "سوالف يدوه" اللواتي يشاركن في أنشطة قراءة القصص يوم الأربعاء 1 مايو، و"تعلم رسم الشخصيات" في 30 أبريل و2 مايو، و"عالم التسجيل الصوتي" في 3 و4 مايو.

تغطية شاملة

توفر شبكة أبوظبي الإذاعية تغطية شاملة لفعاليات الحدث، حيث سيجري مقدمو إذاعة أبوظبي عبر برنامج "استوديو 1" لقاءاتٍ مع المنظمين والمشاركين إلى جانب تقرير شامل عن فعاليات الحدث. فيما تقدم إذاعة "ستار اف أم" تغطيةً مفصلةً للمعرض عبر برنامج "صباحو"، فضلاً عن إجراء لقاءات مع الكتاب والمشاركين والمتحدثين الرسميين عبر فقرة "صباحو بودكاست"، كما تغطي برامجها وفقراتها اليومية وقنواتها الرقمية مختلف الأنشطة بشكل يومي ضمن تقارير صوتية متميزة.

وتشارك إذاعة "إمارات أف أم" في التغطية الإعلامية من خلال "برنامج بودكاست" الذي يُبث مباشرةً من المعرض، إلى جانب القراءات اليومية واللقاءات مع المتحدثين والزوار في برنامج "وين رايحين"، فيما تغطي إذاعة القرآن الكريم أنشطة المعرض ضمن برنامج "صباح النور".

تجدر الإشارة إلى أن المعرض ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، وتحتفي الدورة الـ 33 للمعرض بجمهورية مصر العربية كضيف الشرف، والروائي المصري نجيب محفوظ بوصفه "الشخصية المحورية" لهذا العام.