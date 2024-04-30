الامارات | ضبط 940 كيلوغراماً من المواد المحظورة بدبا الفجيرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضبطت بلدية دبا الفجيرة بالتعاون مع الشرطة 940 كيلوغراماً من المواد المحظورة، خلال حملة تفتيشية غير معلنة، استهدفت محال تجارية وسكنات عمال في المدينة، وقد شملت المواد المصادرة خمسة أنواع من المواد الكحولية، تم توزيعها من دون تصريح، وفي أماكن غير مصرح بها، إضافة إلى ألعاب نارية ومواد كيميائية.

وذكرت أنها صادرت 87 سيجارة غير محملة بالطابع الضريبي، إضافة إلى ألعاب نارية ومادة البان والنسوار ومواد كيميائية.

وأفاد مدير عام بلدية دبا الفجيرة، المهندس حسن سالم اليماحي، بأن الحملات التفتيشية تهدف إلى القضاء على السلوك السلبي، ومكافحة الظواهر الضارة بالصحة العامة والبيئة وتحسين الممارسات المجتمعية وتعزيز مستوى النظافة العامة.

وأكد اليماحي أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الأشخاص المخالفين خلال الحملات التفتيشية، إضافة إلى إتلاف المواد المضبوطة، لافتاً إلى أن الحملات التفتيشية اليومية تعكس رؤية البلدية في توفير بيئة مثالية للمواطنين وللمقيمين، وتحقيق جودة الحياة.

وأكد استمرار جهود البلدية في رفع مستوى الوعي الصحي والبيئي للجمهور، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والمحاضرات التوعوية، إضافة إلى تنفيذ الحملات التفتيشية من أجل تطبيق القانون وتوعية أفراد المجتمع بأهمية الالتزام باللوائح والقوانين، ومواجهة أي تجاوزات تهدد صحة المجتمع.

وذكرت البلدية بأنها كثفت جهودها في تنفيذ حملات التفتيش على صالونات التجميل في المدينة خلال الفترة الماضية، بهدف ضمان الامتثال للاشتراطات الصحية وضمان سلامة المواد والأدوات المستخدمة في هذه المرافق، موضحة أنه تمت زيارة 245 صالوناً، تمثلت في 173 زيارة على الصالونات الرجالية، و72 زيارة على الصالونات النسائية، والتي أسفرت عن إصدار 98 إنذاراً و25 مخالفة، ومصادرة مواد تجميلية غير متوافقة مع المعايير الصحية المطلوبة.

وناشدت البلدية الجمهور بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفات يتم يرصدها، من خلال الاتصال بمكتب الطوارئ المتاح على مدار الساعة، مؤكدة استعدادها لاتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين.

المهندس حسن اليماحي:

• الحملات التفتيشية تهدف إلى القضاء على السلوك السلبي ومكافحة الظواهر الضارة بالصحة والبيئة.