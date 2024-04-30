الامارات | 4 متطلبات لإقامة المستثمرين الخضراء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات، بأن الدولة تتيح تأشيرة الإقامة الخضراء للمستثمرين الذين يؤسسون أو يشاركون في أنشطة تجارية داخل الدولة، موضحة متطلبات هذه التأشيرة وخطوات التقديم.

وذكرت ضمن تقرير لها أنه تم استحداث الإقامة الخضراء للمستثمر أو الشريك في نشاط تجاري من دون ضامن ولمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، لتحل محل إقامة المستثمر السابقة التي كانت مدتها سنتين وباشتراطات أبسط ومزايا أكبر.

وحددت متطلبات تأشيرة الإقامة الخضراء للمستثمرين في: الموافقة على الاستثمار، وإثبات قيمة الاستثمار أو الشراكة، وإجمالي رأس المال المستثمر في استيفاء النسبة المقررة في حالة كان الأجنبي له أكثر من رخصة، وموافقة الجهات المحلية المختصة والترخيص لمقدم الطلب بممارسة النشاط.

جدير بالذكر أن اللائحة التنفيذية لدخول وإقامة الأجانب في الدولة تتميز بتعدد أنواع الإقامات وإضافة أنواع جديدة منها لتناسب كل الفئات من المستثمرين ورواد الأعمال والنوابغ من المواهب والعلماء والمتخصصين وأوائل الطلبة والخريجين ورواد العمل الإنساني وخط الدفاع الأول والعمالة الماهرة في جميع المجالات، إضافة إلى تخفيف الأعباء وتبسيط الإجراءات وإضافة مزايا جديدة لحاملي الإقامات والفصل بين الإقامة وصاحب العمل بما يسهم في تحسين جودة الحياة وجعل تجربة العيش والعمل والاستثمار في دولة الإمارات تجربة ممتعة وسعيدة.

وتشمل الإقامة الخضراء ثلاثة أنواع من الفئات هي الإقامة الخضراء للعامل المهاري، وللعمل الحر، إضافة إلى المستثمر أو الشريك في نشاط تجاري.