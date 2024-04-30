الامارات | شرطة أبوظبي تشارك بدورية الطفل في ماراثون «طموح زايد»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شاركت شرطة أبوظبي في تعزيز الوعي المروري للطلاب وأولياء أمورهم في النسخة التاسعة لماراثون «طموح زايد» 2024، وعروض الكلاب البوليسية k9، والذي تنظمه مدرسة المدار الدولية سنوياً في ملاعب مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بمدينة العين.

ويعكس شعار الفعالية لهذا العام مبادئ وقيم المغفور له مؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أن لكل إنسان قيمة وقدرة على صنع التاريخ وتجاوز التحديات.

وأكد مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية العميد محمود يوسف البلوشي، حرص شرطة أبوظبي على زيادة الوعي المروري لدى مختلف فئات المجتمع، من خلال المشاركة في مختلف المناسبات والمبادرات بالتعاون مع الشركاء، بهدف نشر الوعي بالقيادة الآمنة على الطرق والالتزام بقوانين وأنظمة المرور، لافتاً إلى أهمية تعاون الجميع في الحد من مسببات وقوع الحوادث المرورية والحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وتعرف المشاركون من إدارة المرور والدوريات الأمنية في مدينة العين إلى أهداف «دورية الطفل»، وحثهم على الالتزام بأنظمة السير والمرور وغرس الوعي المروري في نفوسهم وتشجيعهم على التعاون مع عناصر الشرطة.